MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά – Κύθνου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την επανέναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά – Κύθνου, μετά τη διακοπή της το 2024, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ Open και στους δημοσιογράφους Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, παρότι οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του συγκεκριμένου νησιού – καθώς δεν είναι σε άγονη γραμμή – ρυθμίζονται από την ελεύθερη αγορά, ο ίδιος με πρωτοβουλία του ήρθε σε συνεννόηση με συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, η οποία ανταποκρίθηκε και επετεύχθη η δρομολόγηση νέου πλοίου. Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Παρασκευή και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, επιπλέον των 5 δρομολογίων που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα από το Λαύριο.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε ο κ. Κικίλιας, εξυπηρετούνται μόνιμοι κάτοικοι, δημόσιοι λειτουργοί και επισκέπτες και ικανοποιείται το αίτημα που είχε εδώ και καιρό η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία της Κύθνου.

Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, είναι στον αέρα διαγωνισμός, ύψους 668 εκ. ευρώ για τις άγονες γραμμές, ο οποίος θα έχει διάρκεια 4 έτη και θα διασφαλίζει την κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της επικράτειας.

Βασίλης Κικίλιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Γ. Φλωρίδης: Κυβερνητική παρέμβαση για ακρίβεια, στέγαση, αύξηση εισοδημάτων – Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Γκιλφόιλ: Ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ στις επενδύσεις, την ναυπηγική βιομηχανία, το εμπόριο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Μαρίνα Σπανού πήγε να κάνει πλάκα με τραγούδι της Λιόλιου αλλά το κοινό της άρχισε να το τραγουδά – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Έρχεται πρωτοβουλία στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ανατροπή με τον θάνατο του 4χρονου στην Αχαΐα: Ο θείος του ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας