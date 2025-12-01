MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας προστατεύει περισσότερους εργαζομένους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Προσερχόμενη στο Συμβούλιο η κα Κεραμέως δήλωσε ότι «σήμερα στις Βρυξέλλες ενημερώνω το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αρμόδια Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κα Μιντζάτου για την ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία που συνήφθη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων».

«Μια συμφωνία η οποία ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας, προστατεύει περισσότερους, οδηγεί στην προστασία περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προσφέρει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και βάζει ξεκάθαρους κανόνες συνολικά στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα στο Συμβούλιο Υπουργών θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της συμμόρφωσης εργασιακής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και επίσης ζητήματα που αφορούν τις μετακλήσεις», πρόσθεσε.

Νίκη Κεραμέως

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Μπλόκα αγροτών: Παραλύει η χώρα – Κλειστή η ΠΑΘΕ στη Νίκαια και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα, βγαίνουν και στα Μάλγαρα

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ “θα εξετάσει” πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική τον Σεπτέμβριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Cyber Monday: Συνεχίζονται σήμερα οι μεγάλες προσφορές για αγορές online – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αττική: Βρέθηκε ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί στον Άγιο Παντελεήμονα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Μεξικό: Ο στρατός σκοτώνει φερόμενο ως βαρόνο των ναρκωτικών που καταζητούσαν οι ΗΠΑ