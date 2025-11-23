MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Διαθέσιμη από αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης ενημέρωσης για την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».

Αυτό αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Η κ. Κεραμέως σημειώνει επίσης ότι, από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

