MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατσέλη: Η απόφαση του Αρείου Πάγου διασφαλίζει την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία ο τόκος των δανείων που υπάγονται στον Νόμο 3869/2010, (Νόμος Κατσέλη) πρέπει εφεξής να υπολογίζεται επι της μηνιαίας δόσης και όχι επι του συνολικού άληκτου κεφαλαίου του δανείου, είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση,» δήλωσε η Λούκα Κατσέλη, αρμόδια υπουργός για τον ομώνυμο νόμο την Πέμπτη (5/2).

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας και αυξήσεων του κόστους διαβίωσης, μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση οφειλετών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που, με δικαστική απόφαση, βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής οφειλών, θα οδηγούσε σε νέο κύμα πλειστηριασμών, σε αύξηση των ανισοτήτων και σε απόγνωση χιλιάδες συμπολίτες μας.

Δεδομένης της κερδοφορίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των περιορισμένων ωφελειών που θα προέκυπταν από το αίτημά τους, μια απόφαση που θα δικαίωνε τις Τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων θα αποτελούσε μια ακόμα πράξη άδικης αναδιανομής εισοδήματος απο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά στις Τράπεζες και τα funds. Θα είχε επίσης αρνητικές επιπτώσεις και για το τραπεζικό σύστημα καθώς θα αύξανε το ποσοστό μή εξυπηρετούμενων δανείων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με αρνητικές επιπτώσεις για την αξιολόγησή τους και θα μείωνε τις τιμές των ακινήτων στον ισολογισμό τους λόγω νέου κύματος πλειστηριασμών.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη: να δοθεί, μετά απο δικαστική απόφαση, στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής μια δεύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάση τις δυνατότητές τους και να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία.

Οι βασικές αρχές του Νόμου Κατσέλη πρέπει να επανέλθουν με πρωτοβουλία της νομοθετικής εξουσίας: η προστασία του δικαιώματος στη στέγαση, στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης αποτελεί προυπόθεση για μια εύρωστη δημοκρατία».

Λούκα Κατσέλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κρήτη: Συνελήφθη 13χρονος που ξυλοκόπησε συμμαθητή του

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Κίεβο: Δύο τραυματίες από νυχτερινή ρωσική επίθεση με drones

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά μετά από έκρηξη – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 151 έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα – Επιβλήθηκαν πρόστιμα

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Πού έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία