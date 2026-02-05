Δικαίωση στον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη: Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση

Δικαιώθηκαν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (σε διάσκεψη) με μεγάλη πλειοψηφία οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Έτσι, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού.

Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης – funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε σημαντικά τους δανειολήπτες.

Ειδικότερα, η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού.

Το θέμα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και όλα τα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Υπέρ των δανειοληπτών είχε ταχθεί στην εισήγησή του ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας προτείνοντας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Η υπόθεση είχε συζητηθεί στις 27.2.2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα την Γεωργία Αδειλίνη.

Τότε είχε συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία που είχε ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, σχετικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανειοληπτών οφειλετών προς τα funds, που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Συγκεκριμένα, από την πλευρά τους, τα funds (Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης, κ.λπ.) υποστήριζαν ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων πρέπει να υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής και όχι επί κάθε μηνιαίας δόσης, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου, να υπερδιπλασιάζεται.

Από την άλλη πλευρά οι δανειολήπτες υποστήριζαν ότι η ορθή ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3689/2010 (νόμος Κατσέλη), επιβάλλει το επιτόκιο να υπολογίζεται επί κάθε μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.

Μάλιστα, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Έκτοτε, δεν πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη καθώς ο εισηγητής της υπόθεσης αντιμετώπισε θέματα υγείας και η διάσκεψη της Ολομέλειας έγινε σήμερα, Πέμπτη. Η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πηγή: protothema.gr