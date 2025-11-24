Κατσαφάδος: Προτεραιότητα η άμεση στήριξη των πληγέντων και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών

Στις συνέπειες του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό “OPEN”. Όπως τόνισε ο υφυπουργός, ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους δημάρχους όλων των περιοχών, σε όλες τις Περιφέρειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση στήριξη των πληγέντων.

Όπως σημείωσε, εκτός από την Κέρκυρα, προχθές επισκέφθηκε τον δήμο Ζηρού, στη Φιλιππιάδα, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των δήμων Πρέβεζας και ‘Αρτας, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η αξιολόγηση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας, κατά το οποίο καταγράφηκε μεγάλη ποσότητα νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές και στο οδικό δίκτυο.

Κατά τη σύσκεψη, όπως επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος, συμφωνήθηκε ότι η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις κατά τόπους δημοτικές αρχές, θα προχωρήσει σε αναλυτική αξιολόγηση των ζημιών, με στόχο την κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των προβλημάτων. Επιπλέον, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές τηλεδιασκέψεις με δημάρχους και περιφερειάρχες, ώστε να καθοριστούν οι άμεσες ανάγκες και να προχωρήσει ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι στα μέσα Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), όπου θα παρουσιαστεί ο πλήρης κατάλογος των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών, επισημαίνοντας ότι η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που σημειώθηκαν από τη φωτιά του καλοκαιριού στην περιοχή.