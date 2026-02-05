MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Γεωργιάδη: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το λιμενικό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με φόντο την τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν το ταχύπλοο που του μετέφερε συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Όπως αναφέρει ο . Γεωργιάδης, έλαβε καταγγελία από από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο σύμφωνα με την οποία μέλη ΜΚΟ που μπήκαν σε κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)».

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ. «Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ.

Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.

Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες.

Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Εύγε στους ήρωες του Λιμενικού που με κίνδυνο της ζωής τους αντιμετώπισαν τους λαθρομετανάστες

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραμπ για Σι Τζινπίνγκ: Η σχέση μας είναι εξαιρετική, στο επίκεντρο των συνομιλίων μας εμπόριο, Ιράν και Ουκρανία

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ο Μελέτης Ηλίας με τη σύζυγο και τα παιδιά του στον Λευκό Πύργο – Η οικογενειακή φωτογραφία

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Συνέλαβαν στρατιωτικό μέσα σε στρατόπεδο – Κατηγορείται για κατασκοπεία

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Πάνος Σόμπολος: Καθόμουν σε ένα πεζούλι και ακούω να ‘ρχονται δίπλα μου σφαίρες, να χτυπάνε στον τοίχο