Καταγγελία Γεωργιάδη: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το λιμενικό

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με φόντο την τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν το ταχύπλοο που του μετέφερε συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Όπως αναφέρει ο . Γεωργιάδης, έλαβε καταγγελία από από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο σύμφωνα με την οποία μέλη ΜΚΟ που μπήκαν σε κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)».

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ. «Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ.

Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.

Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες.

Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας