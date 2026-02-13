MENOY

Καρυστιανού για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως “θερμή υποδοχή”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε νέα ανάρτηση για τα ελληνοτουρκικά με αφορμή τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού.

Στην ανάρτηση την οποία υπογράφει η ίδια, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι «δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως “θερμή υποδοχή”» ζητώντας «διάλογο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», καθώς «χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν».

Αφού θέτει ερωτήματα για τη δήλωση του πρωθυπουργού «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», η Μαρία Καρυστιανού καταλήγει με την ακόλουθη πολιτική τοποθέτηση:

«Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Καρυστιανού για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν:

“Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.

Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

-Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο
-Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες
-Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»
-Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.

Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν.

Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό: αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;

Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.

Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα.

Μαρία Καρυστιανού”.

