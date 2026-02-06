MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Καρφιά” Πολάκη κατά Τσίπρα για την υπόθεση Παναγόπουλου: “Τότε δεν σήκωναν το θέμα, τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σαφείς αιχμές που «ακουμπούν» και τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αφήνει ο Παύλος Πολάκης, στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής Χανίων αναφέρεται και στις αποκαλύψεις και για την εμπλοκή της πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας και νυν Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη.

Σε ανάρτηση του, ο Παύλος Πολάκης επαναφέρει παλαιότερες τοποθετήσεις του από την περίοδο 2020-2021, φωτογραφίζοντας ταυτόχρονα τον Αλέξη Τσίπρα για σιωπή και ανοχή σε «σκάνδαλα» της περιόδου. Τότε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε επιτεθεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην Άννα Στρατινάκη, αποδίδοντάς της ευθύνες για το λεγόμενο «σκόιλ ελικίκου», δηλαδή τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο ίδιο πλαίσιο, εμμέσως πλην σαφώς αναφέρεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς να κατονομάζει τον πρώην πρωθυπουργό, υπονοεί ότι κατά την περίοδο εκείνη υπήρχαν στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ που «δεν σήκωναν το θέμα» με το επιχείρημα ότι πρόκειται για «σκανδαλολογία». «Τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες…», σχολίασε δηκτικά, με εμφανή αναφορά στην πρόταση του Ινστιτούτου Τσίπρα για την ψηφιακή πλατφόρμα «Διαφάνεια» —μια πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε μόλις χθες, Πέμπτη (05.02.2026) και, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα εκδοχή της «Διαύγειας».

Να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν από την ανάρτησή του, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα της Πέμπτης, ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις συζητήσεις που γίνονται στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου σχετικά με το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέλθει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Χανίων απηύθυνε ευθεία ερώτηση προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα πάρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να τον πάμε στον Τσίπρα».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Επειδη απο αυριο μαζι με το όνομα του Παναγοπουλου θα παιζει για την ιδια υποθεση  και το ονομα της τότε γεν γραμματεως του Υπ Εργασίας της ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  ,υπενθυμιζω καποιες αναρτησεις που ειχα βγαλει το 20-21 οπου η κυρια πρωτοστατουσε στο σκανδαλο Φουρθιωτη,στο σκοιλ ελικικου κλπκλπ και μετα την επιβραβευσαν στη γεν γραμ καταναλωτη και τωρα στην ανεξαρτητη αρχη Ελεγχου της αγορας!!!! Υγ .Τοτε το 20-21 καποιοι και στο Συριζα που τωρα ειναι αλλου…δεν το σηκωναν το θεμα γιατι ηταν «σκανδαλολογια»….τωρα φτιαχνουν διαφανοδιαυγειες….»

Αλέξης Τσίπρας Παύλος Πολάκης

