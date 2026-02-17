Καραμέρος: Είμαι κατά των εξορύξεων – Και ο κ. Δένδιας είχε πει να μην έχουμε τον Κόλπο του Μεξικού στο Αιγαίο

Για τη συμφωνία που υπέγραψε το ελληνικό κράτος με Chevron-HelleniQ Energy για έρευνα υδρογονανθράκων σε περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου τοποθετήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, κάνοντας λόγο για έναν «κανονικό Τιτανικό» μιλώντας για το «καράβι» της ΝΔ. Παράλληλα, ο ίδιος παραδέχτηκε πως σε προσωπικό επίπεδο τάσσεται κατά των γεωτρήσεων.

Όπως είπε, σε αυτό το σημείο που είδαμε χθες, είχαμε φτάσει και επί Σαμαρά-Βενιζέλου και επί Τσίπρα με υπουργό τον Γιώργο Σταθάκη. «Και η ExxonMobil έχει συμβόλαιο σε ισχύ, αλλά πέρα από τις σεισμικές έρευνες δεν υπάρχει ακόμη διερευνητική γεώτρηση», πρόσθεσε . «Απέχουμε πολύ από το να έχουμε ένα κοίτασμα το οποίο να είναι βιώσιμο και ωφέλιμο. Προσωπικά – λέω τώρα την προσωπική μου άποψη – είμαι κατά των γεωτρήσεων και των εξορύξεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπορείτε να ρωτήσετε τους κατοίκους της Χαλκιδικής αν είδε προκοπή ο τόπος με τις εξορύξεις της Ελληνικός Χρυσός, η οποία είναι πρωταθλήτρια στις εισπράξεις των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βέβαια, δεν είμαι μόνο εγώ κατά των εξορύξεων. Και ο κ. Δένδιας είχε πει δεν μπορούμε να έχουμε τον Κόλπο του Μεξικού στο Αιγαίο, δεν είναι θέμα κομμάτων. Δεν λέω ότι είναι κάλπικη λύρα. Και στο παρελθόν είχαν υπογραφεί συμφωνίες, αλλά οι εταιρίες δεν προχωρούν σε γεώτρηση αν δεν πειστούν πως τα κοιτάσματα είναι προσοδοφόρα».

Παράλληλα, ο κ. Καραμέρος αναγνώρισε την αξία που έχει ο Κάθετος Διάδρομος ως προς τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, ωστόσο αποτελεί κάτι που «θέλει δουλειά».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Χρειάζεται ένα νέο καράβι, γιατί το καράβι του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ είναι ένα σαπιοκάραβο της διαφθοράς όπου περνάνε καλά μόνο όσοι είναι στην 1η θεση. Τους άλλους τους τρώνε οι κοριοί ή είναι στο αμπάρι, αν δεν τους έχουν κλέψει στο κυλικείο όταν πηγαίνουν να πάρουν κάτι να φάνε».