Καραμανλής: Ο διάλογος που εμπλέκει τον βουλευτή και οι 37 βιολογικοί καλλιεργητές από τις Σέρρες – “Βεβαίως, το ζητάει, θα το κάνουμε”

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δήλωσε πως δεν θα είναι υποψήφιους στις επικείμενες εκλογές, λίγες ώρες μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

O Κώστας Αχ. Καραμανλής είναι ένας από τους 11 βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας τους στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πρωί του Σαββάτου με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του, δεν θα παραιτηθεί από βουλευτής μέχρι τις εκλογές, αλλά δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για βουλευτής.

Σημειώνεται πως στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αναφορά στον Κώστα Καραμανλή, αλλά δεν έχει καταγραφεί δική του συνομιλία.

Σημειώνεται πως το όνομα του Κώστα Καραμανλή αναφέρεται σε 37 περιπτώσεις, ενώ το σύνολο του ποσού φτάνει τα 224.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, πρόκειται για υπόθεση πληρωμής 37 βιολογικών καλλιεργητών του νομού Σερρών.

Το όνομα του Κώστα Καραμανλή αναφέρεται στον διάλογο ανάμεσα στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό.

O συνεργάτης αναφέρει στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται ο… που είναι τριάντα επτά (37) άτομα, με έναν εξ με τα βιολογικά [εννοώντας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή του Αχιλλέα, βουλευτή Σερρών από το 2015 μέχρι σήμερα]. Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του λέει πως αφορά τον “ΜΠ” και ο Π.Α. συμφωνεί. Ο Π.Α. εν συνεχεία ρωτά: “Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;”».

Στη συνέχεια αναφέρεται ο εξής διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον συνεργάτη: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα, δεν το ήξερα το θέμα… Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε».

Σε άλλο σημείο η δικογραφία εξηγεί πως ο συνεργάτης μιλώντας με τον Μελά σχολιάζει: «Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα, να ικανοποιηθεί το αίτημά του», με τον Μελά να του διευκρινίζει ότι «για κρατικά χρήματα πρόκειται», αλλά πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Οι 11 βουλευτές για τους οποίους έχει ζητηθεί άρση ασυλίας:

-Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου)

-Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας)

-Νότης Μηταράκης (Χίου)

-Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων)

-Κώστας Καραμανλής (Σερρών)

-Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας)

-Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών)

-Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας ΝΔ)

-Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης)

-Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

-Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας)