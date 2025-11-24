Καμμένος για “Ιθάκη”: Κλειδί για το 2015 το τηλεφώνημα με Ομπάμα

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg σχολιάζει με ανάρτησή του στο Χ ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των ΑΝΕΛ αναφέρεται στο τηλεφώνημα που είχε στις Βρυξέλλες ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μετά το δημοψήφισμα και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος.

Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες….. pic.twitter.com/bqwJ7JklDY — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 24, 2025

Τι αναφέρεται στην «Ιθάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αναφέρεται φυσικά, μεταξύ άλλων, και στο παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης του 2015.

Μάλιστα, στέκεται και στο τηλεφώνημα που είχε με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, όσο ήταν στις Βρυξέλλες.

«Στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Ημουν στο ξενοδοχείο, λίγο πριν αναχωρήσω για τη Σύνοδο. Αφού μου έδωσε συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μου είπε: “Εχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω”.

“Να ξεκινήσουμε από το καλό;”.

“Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα”.

“Και το κακό;”.

“Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντί σου δυνάμεις που θέλουν σήμερα να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, που θέλει, για λόγους κυρίως πολιτικούς, να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση σήμερα και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά ένα πράγμα που ζητώ, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί”…».