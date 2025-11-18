Κ. Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε πάλι ημίμετρα στα συντρίμμια των αποτυχημένων πολιτικών που έχει ήδη εφαρμόσει

«Με όποιον αποδέχεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ και συμπαρατάσσεται σε αυτήν και στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό, προφανώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Τόσο απλά και τόσο ωραία», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στην ΕΡΤnews, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαλόγου με ευρύτερες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς.

Σημείωσε ότι «τα μεγάλα κόμματα δεν ετεροκαθορίζονται. Έχουν πολιτικό πρόγραμμα, σχέδιο, ιδεολογία, αρχηγό και ψηφοδέλτιο» και πως «εμείς τον διάλογο τον επιζητήσαμε ακόμα και με την κυβέρνηση στο θέμα του δημογραφικού και τον αρνήθηκε, κάνοντας του κεφαλιού της με τα γνωστά αποτελέσματα της συνεχούς μείωσης των γεννήσεων στη χώρα μας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον απόηχο της σημερινής τηλεοπτικής συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, σχολίασε κατ’ αρχάς για το στεγαστικό ότι «θα έρθει να παρουσιάσει ημίμετρα στα συντρίμμια των ήδη αποτυχημένων ημίμετρων που έχει εφαρμόσει ήδη, με τα γνωστά αποτελέσματα που δείχνουν τη χώρα μας ουραγό στις γεννήσεις, πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης αναλογικά με το εισόδημα, αρνητική πρωταθλήτρια στην αγοραστική δύναμη, αρνητική πρωταθλήτρια στο ρυθμό αύξησης του μισθού, αρνητική στην ακρίβεια. Όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα τους».

Για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» είπε ότι «έχουν περάσει δέκα μήνες, όπου έχουμε 10,5% αύξηση στα νεόδμητα, 8,5% στα παλιά, 7,5% στα ενοίκια» και πως «θέλει 15,5 χρόνια ο μέσος Έλληνας να ξεπληρώσει δάνειο για αγορά κατοικίας 70 τ.μ. την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8 ή 9 χρόνια». Προσέθεσε πως το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει πως όσο επιδοτείς μόνο τη ζήτηση και δεν δίνεις κίνητρα ή δεν υποστηρίζεις την αύξηση κατοικιών, δεν θα λύνεται το ζήτημα, ενώ επανέλαβε τη θέση του κόμματος για ένα εμπροσθοβαρές σχέδιο δημιουργίας νέων κατοικιών ή αξιοποίησης υφιστάμενων μέσω ανακαίνισης, αλλά και για ρυθμιστικές εγγυήσεις στην αγορά ώστε να μην αυξάνονται οι τιμές.

Αναφορικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους, τόνισε ότι «τους άφησε τόσο καιρό απροστάτευτους, με την ευλογιά να τους σαρώνει. Είναι τα μεγάλα θύματα των ζωονόσων και των σκανδάλων αυτής της κυβέρνησης. Μακάρι να κάνει κάτι, αλλά γιατί δεν το έκανε τόσο καιρό και έπρεπε να βγουν στους δρόμους και να ασκήσουν πίεση;». Προσέθεσε, δε, ότι «δεν έχουμε χάσει τη μάχη μόνο στο ράφι, όπου οι τιμές φτάνουν από το χωράφι πολλές φορές παραπάνω, αλλά έχουμε χάσει τη μάχη και στο χωράφι το ίδιο».

Επικρίνοντας τον πρωθυπουργό για τη σημερινή του ανακοίνωση για στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, σχολίασε ότι «αυτή η κυβέρνηση κινείται μόνο όταν νιώθει τη δημοσκοπική πίεση και όταν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί άλλο να κοροϊδέψει». Σημείωσε ότι «ο ίδιος κατακρεούργησε το εισόδημα με τις πολιτικές του». «Αυτός δεν κατήργησε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας; Αυτός δεν αρνείται να δώσει 13ο μισθό; Αυτός δεν αρνείται να ρυθμίσει με 120 δόσεις τις οφειλές, άρα μένει πολύ λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα; Αυτός δεν έχει κάνει ένα εξωδικαστικό μηχανισμό που έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα να βγάζει δόσεις που δεν αφήνουν ευρώ στο δανειολήπτη; Αυτός δεν διατηρεί με την απουσία ελέγχων, τόσο ψηλά την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια; Άρα, πώς στηρίζει το εισόδημα;», τόνισε. Σχολίασε ότι «το παράδοξο Μητσοτάκη» είναι «να κερδίζουν, υποτίθεται, οι επιχειρήσεις κάποια χρήματα και η πλειοψηφία μικρομεσαίων, μισθωτών, αγροτών να βλέπει να μειώνεται». «Αυτό δεν το έχει πετύχει άλλος», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε πως «σε αυτό το ρευστό σκηνικό, το να είσαι το δεύτερο κόμμα με ποσοστό περίπου 15%, αυξημένο σε σχέση με τις ευρωεκλογές, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 15 μονάδες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, υπάρχουν οι δυνατότητες για πολύ μεγαλύτερη άνοδο». «Εμείς θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε το πολιτικό μας σχέδιο και, αντί να συζητάμε ποια κόμματα θα ιδρυθούν ή ποιος θα μιλήσει με ποιον, θα συζητάμε για τα πραγματικά θέματα, για τα δάνεια, τις συντάξεις, την εργασία, τους μισθούς», είπε.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα του ”Βήματος της Κυριακής” «για το πολιτικό αδιέξοδο που ανησυχεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα», ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «δεν έχουμε συνηθίσει να διαρρέει προτροπές η Προεδρία της Δημοκρατίας μέσω δημοσιευμάτων» και πως ο ρόλος του δεν είναι να δημοσιοποιεί τοποθετήσεις «που μπορεί να αποτελέσουν καθαρή παρέμβαση στο κομματικό παιχνίδι και στο πολιτικό σύστημα», αλλά «ο ρόλος του είναι να εγγυάται την εθνική ενότητα». Σχολίασε -«με όλο το σεβασμό», όπως είπε- ότι καλό είναι ο κάθε Πρόεδρος να μελετά και το άρθρο 50 του Συντάγματος για τις αρμοδιότητες που του απονέμει το Σύνταγμα. «Ένας θεσμός υψίστης συμβολικής, σημειολογικής, εθνικής και πολιτικής σημασίας δεν μπορεί να αναλώνεται, κατά τη γνώμη μας, συμμετέχοντας στο πολιτικό παίγνιο και αξιολογώντας αν είναι καλή η κυβέρνηση και κακή η αντιπολίτευση», προσέθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε και αναφορά τού δημοσιεύματος σε σχέση με ανησυχία του ΠτΔ για τις ακέφαλες ανεξάρτητες Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι «αν ξεκόλλησε η διαδικασία και τώρα συζητάμε για αυτό, είναι επειδή έγινε δεκτή η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανοικτή διαδικασία και όχι διαδικασία εν κρυπτώ, όπως έγινε επί της προηγούμενης προεδρίας της Βουλής, όπου με τις ψήφους του κ. Βελόπουλου ο κ. πρωθυπουργός άλλαζε τα διοικητικά συμβούλια κάποιων ανεξάρτητων αρχών».

Σχετικά, τέλος, με ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «έχει επιλέξει να βάλει τον κ. Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, για να μπορεί να δείχνει ένα σκιάχτρο και να τρομοκρατεί, επενδύοντας στον φόβο». «Ξεχνά, όμως, ότι στην πολιτική ότι η ελπίδα νικά τον φόβο. Όσο και να προσπαθήσει να τρομάξει και να αλλάξει ατζέντα, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων και τις πραγματικές λύσεις», είπε. Για την αναφορά του πρωθυπουργού ότι ο ίδιος ασχολείται με το μέλλον, ενώ ο κ. Τσίπρας με το παρελθόν, σχολίασε πως «επειδή ο κ. Μητσοτάκης ανήκει πια στο παρελθόν ασχολείται με τον κ. Τσίπρα».