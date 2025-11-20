Κ. Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος. Γιατί φοβούνται το να έρθει ο κ. Ξυλούρης στην Εξεταστική Επιτροπή; 

«Εδώ και μήνες εμείς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ζητούσαμε να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” και η κυβέρνηση μας έλεγε πως θα έρθουν όλοι γιατί δεν έχουν κάτι να κρύψουν» και «σήμερα ο μάρτυρας επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε πρωινή συνέντευξη του στο «Morning Point» του Mega News, σχετικά με την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να παραστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «απίστευτο σόου», προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός είναι βαθιά εκτεθειμένος». «Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της; Ή μήπως φοβήθηκε τον κ. Λαζαρίδη; Φοβήθηκε μην του κάνει μήνυση; Γιατί η κυβέρνηση φοβάται το να έρθει ο κ. Ξυλούρης στην Εξεταστική Επιτροπή;», είπε.

Για τον κ. Ξυλούρη και τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία, έθεσε το ερώτημα: «Η κομματική του ιδιότητα δεν έπαιζε κανένα ρόλο στο να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με τους Υπουργούς ή τους Γενικούς Γραμματείς; Ή ακόμη και στη γιγαντιαία αυτοπεποίθηση που είδαμε μέσα από τους διαλόγους που υπάρχουν μέσα σε επισυνδέσεις;». Πρόσθεσε ότι «ο κάθε πολίτης – που δεν έχει κομματική ιδιότητα – αν πάει να απευθυνθεί σε μια δημόσια υπηρεσία θα πάει να πει στον υπάλληλο ‘έχω βράχο το Μέγαρο Μαξίμου’; Να το ξέρουμε, αν είναι έτσι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά λοιπόν. ‘Αρα προφανώς είχε απόλυτη σχέση. Ήτανε κομματάρχης και συνδαιτημόνας του πρωθυπουργού».

Επίσης, ως «σόου» χαρακτήρισε το περιστατικό μεταξύ των κ. κ. Λαζαρίδη και Τζεδάκη, αναφέροντας ότι «αντί ο κ. Λαζαρίδης να ζητήσει συγγνώμη από τον κ. Τζεδάκη που πήγε η Νέα Δημοκρατία να τον εμπλέξει σε μια διαδικασία χωρίς κανένα στοιχείο καθώς αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν έχει καμία σχέση, προσπάθησε να τινάξει την διαδικασία στον αέρα. Ενώ όταν δεν του άρεσε η απάντηση του κ. Τζεδάκη στρεφόταν στις δημοσκοπήσεις». Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο κ. Τζεδάκης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και γι’ αυτό δεν είχε να πει τίποτα κανένας άλλος. Στα έγγραφα και σε όσα έχει υπογράψει ο κ. Βορίδης ορίζεται το ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος όχι».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην κ. Σεμερτζίδου υπενθυμίζοντας το ρόλο της ως «συντονίστριας κοινοτικών πόρων», για να σημειώσει πως «αυτό σημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης της έχει απονείμει το ρόλο της υπεύθυνης για την κατάρτιση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για την κατανομή των κοινοτικών πόρων». Τόνισε ότι οι κομματικοί ρόλοι ανατίθενται από τους Προέδρους και «άρα η κα Σεμερτζίδου ήταν μία επιλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε έναν τομέα που έχει πλήρη σύνδεση με τις επιδοτήσεις».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση έχει καταρρεύσει, έχει φάει εκατό γκολ και έχουν αποδειχτεί όλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ