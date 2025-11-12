Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα της χώρας

Για ανικανότητα να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα της χώρας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Real.

Ειδικότερα, σχετικά με «τις υποσχέσεις της κυβέρνησης» ότι προσπαθεί να βρει ορθό διαδικαστικά τρόπο ώστε να δοθούν αποζημιώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «δεν έχουν γίνει όσα θα έπρεπε από την πλευρά της κυβέρνησης και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε αφού έχουν παρέλθει οι προθεσμίες που έπρεπε να δοθούν οι αποζημιώσεις και πλέον οφείλεται περίπου ένα δισ. ευρώ συνολικά για τα έτη 2024 και 2025». Σημείωσε ότι «είναι χρήματα που υπάρχουν αλλά η κυβέρνηση αδυνατεί να βρει τον σωστό τρόπο να τα δώσει λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της απόλυτης διαχειριστικής ανεπάρκειας της».

Σημείωσε μεταξύ άλλων πως «όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, εμείς είχαμε προτείνει να αλλάξουν την ημερομηνία δηλώσεων ΟΣΔΕ ώστε να είναι έτοιμος ο Οργανισμός να δίνει τις ενισχύσεις αφού πρώτα τις έχει ελέγξει» και πως «ακόμη και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ -που δεν ήταν έτοιμη και γι’ αυτό δεν υπάρχει ακόμη ειδική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- είναι ακόμη ένας παράγοντας που καθυστερεί την καταβολή των ενισχύσεων». Υπογράμμισε ότι «όλα αυτά οδήγησαν στην εικόνα ενός διαλυμένου Οργανισμού που αν είχε ελεγχθεί νωρίτερα, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο», και υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση έχει ατόφια την ευθύνη σε αυτό». Ανέφερε ειδικότερα ότι εκείνη «επέλεξε να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ περνώντας τον στην ΑΑΔΕ και όχι να τον αλλάξει και να προχωρήσει στην κάθαρση αυτού», επιλογή που «έχει απόλυτη σχέση με την εικόνα αδυναμίας να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και συνεπώς να έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις». Επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε, «παρά τις καθυστερήσεις, να μην προχωρήσει σε μέτρα όπως η αναστολή πλειστηριασμών αγροτικής γης, διαταγών πληρωμής και φορολογικών υποχρεώσεων εφόσον σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλονται χρήματα» και «τους έφερε στα όρια της επιβίωσης».

Σχετικά με τυχόν προσπάθειες να αποδοθεί στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του ελέγχου που διενεργείται από την ΑΑΔΕ η ευθύνη των καθυστερήσεων της καταβολής των ενισχύσεων, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο κ. Βορίδης από το 2020 έλεγε ότι ήδη από τότε την αρμοδιότητα διαπίστωσης νόμιμης κατοχής των βοσκοτόπων την είχε η ΑΑΔΕ». Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν έμαθε χθες το πρόβλημα που υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πέντε χρόνια τώρα της το λέμε», ότι «πέρυσι ο κ. Αυγενάκης τα έβλεπε όλα μια χαρά και φέτος βλέπουμε όλοι τι πραγματικά ίσχυε» και πως «παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καμία κίνηση για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε την ανάγκη «να υπάρξει κάθαρση, αλλαγές, ενίσχυση, στελέχωση και να έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση» ο ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν γίνεται να παραμένουν εντός του Οργανισμού άνθρωποι που ελέγχονται, είπε, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι σοβαρό ένας Οργανισμός που δίνει 3 δισ. τον χρόνο να μην έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση και να πρέπει να εξαρτάται από έναν ιδιώτη σύμβουλο. Τόνισε ότι «όλα αυτά είναι παθογένειες -οι οποίες υπήρχαν- γιγαντώθηκαν επί ΝΔ και δημιουργήθηκε μία οργάνωση, η οποία είχε και εσωτερική πληροφόρηση, ενημέρωση και ιεραρχία, η οποία προχωρούσε στην παράνομη διανομή βοσκοτόπων». «Η κυβέρνηση, λοιπόν, αντί να το λύσει, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά», υποστήριξε.

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας και των συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Αθήνα προ ημερών, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για θετική εξέλιξη, σχολιάζοντας ότι άργησε, καθώς υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. «Ελπίζουμε να έχει συνέχεια και ελπίζουμε να μην είναι κάτι μεμονωμένο και κάτι που έγινε κυρίως επικοινωνιακά», ανέφερε, ενώ τόνισε για τις μακροπρόθεσμες γεωπολιτικά συνέπειες των συμφωνιών πως «οι συνεργασίες μας θα πρέπει να είναι πολυδιάστατες και να μην διαμορφώνουν όρους εξάρτησης αλλά όρους επωφελείς για όλους».

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι ο στόχος και η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή, δηλαδή «το να πάει ο κύριος Μητσοτάκης σπίτι του και η Νέα Δημοκρατία να περάσει στην αντιπολίτευση». Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο πολιτικά σχέδια, η «ασκούμενη πολιτική και το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που είναι ένα άρτιο σχέδιο και για την οικονομία και για τις μεταρρυθμίσεις και για την ανάπτυξη και έχει ως στόχο να ξεκολλήσει η χώρα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας (…) και βέβαια σε επίπεδο ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους». Υποστήριξε πως «όσο προχωράμε και μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα και μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, εκεί θα είναι τόσο ορατές οι διαφορές μας…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ