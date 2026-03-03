Κ. Τσουκαλάς: Η κυρία Σδούκου μας κατηγορεί για ψέματα, χωρίς να επιχειρεί να διαψεύσει όσα καταγγείλαμε
«Η κυρία Σδούκου μας κατηγορεί για ψέματα, χωρίς να επιχειρεί, ούτε για τους τύπους να διαψεύσει έστω μια γραμμή από όσα καταγγείλαμε», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι «πρώτη φορά βλέπουμε κάποιον να αποδέχεται πλήρως όσα του καταμαρτυρούνται, αλλά να κάνει τον προσβεβλημένο για τους τύπους» και πως «η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας απάντησε μόνο για να πει: ‘είμαστε διεφθαρμένοι, αλλά είναι και άλλοι επίσης’». «Συγχαρητήρια. Έχουμε προφανώς άλλη αντίληψη για τη χώρα», σχολιάζει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς.
