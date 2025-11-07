Κ. Τσουκαλάς: Έχει περάσει μία εβδομάδα και ο πρωθυπουργός δεν έχει πει λέξη για το συμβάν στα Βορίζια

O εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς μίλησε το πρωί στο ACTION24 και χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη τη συμφωνία για τίς γεωτρήσεις στο Ιόνιο. «Εμείς επικροτούμε οποιαδήποτε εξέλιξη διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές συνθήκες. Αν και καθυστέρησαν αρκετά αυτές τις συνεργασίες, νομίζω ότι είναι θετικό ότι έχουμε και μια αλλαγή στάσης του πρωθυπουργού, γιατί ξέρετε λίγα χρόνια πριν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έλεγε ότι δεν πρέπει να τσακωνόμαστε για τον υδρογονάνθρακα και ότι έχει τελειώσει η διαδικασία – δεν είναι ένα αγαθό το οποίο στην πραγματικότητα θα έχει αξία στο μέλλον», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Τσουκαλάς.

‘Αφησε παράλληλα αιχμές για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν αναφέρθηκε αυτές τις ημέρες ότι όλα ξεκίνησαν με το νόμο 4001 του 2011 και τον κ. Μανιάτη. «Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η τάση της Νέας Δημοκρατίας να μεγαλοποιεί τη συμμετοχή της σε τέτοιας αξίας εθνικά ζητήματα και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα κομματικοποιήσει», πρόσθεσε δηκτικά.

‘Ασκησε έντονη κριτική κ. Μητσοτάκη επιεδή, όπως είπε, «έχει περάσει μία εβδομάδα από το συμβάν στα Βορίζια Ηρακλείου και ο πρωθυπουργός δεν έχει πει ούτε μία λέξη». Τόνισε ότι στον αντίποδα αυτής της στάσης, «ο Νίκος Ανδρουλάκης, που κατάγεται από την Κρήτη, πήρε πρωτοβουλία και είπε ότι θα πάει να δει τη Δευτέρα το σύνολο των αρμοδίων στην περιοχή για να δουν το ζήτημα που είναι πολυεπίπεδο». Συμπλήρωσε ότι πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής και αυστηροποίηση ποινών «αλλά χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα στην ορεινή Κρήτη που θα έχει σκοπό την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση (τμήματα ανηλίκων – ενηλίκων). Είναι επιτακτική ανάγκη δημιουργίας σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και σύνδεση με σχολές που έχουν σχέση με τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε σε αυτή την κίνηση, μόνο δύο δελτία ειδήσεων το ανέφεραν».

«Αν η κυβέρνηση ανακοινώσει μόνο μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα φοβάμαι πως δεν θα είναι επαρκή» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «το ζήτημα, όμως, εδώ είναι μεγάλο και είναι γνωστό ότι στην περιοχή της Κρήτης υπάρχουν και τα λεγόμενα “άβατα”. Πρέπει, λοιπόν, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μας πει αν υπάρχουν πράγματι περιοχές όπου μπορεί η πρόσβαση ή η γειτνίαση αστυνομικών τμημάτων να είναι πολύ μακρινή με αποτέλεσμα να νιώθουν οι κάτοικοι ανασφάλεια. Είναι πλέον αναγκαίο να οργανώσουμε διαφορετικά επιχειρησιακά την αστυνομία. Προφανώς και το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας αλλά έως τότε πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ