Κ. Μητσοτάκης: Στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Δείτε βίντεο

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έφτασε λίγο πριν τις 11:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Στο νοσοκομείο βρίσκονται, επίσης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός του, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος και είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.