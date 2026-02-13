Γιαννακοπούλου σε Ανδρουλάκη: Πάρε πίσω τον τρόπο εκλογής συνέδρων

Σοβαρή εσωκομματική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο ΠΑΣΟΚ η διαδικασία εκλογής των συνέδρων με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να ασκεί κριτική απέναντι στην πρόταση του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Στη συνεδρίαση εκφράστηκαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το προτεινόμενο σύστημα με την κ. Γιαννακοπούλου να ζητά την άμεση απόσυρσή του. Σύμφωνα με την ίδια, το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως αντικαταστατικό και πλήττει την ισοτιμία των μελών του κόμματος.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι παρόλο που κατανοεί τους στόχους που επιδιώκει ο πρόεδρος, η κομματική βάση που παρέμεινε πιστή στις δύσκολες στιγμές δεν μπορεί να αποδεχτεί τέτοιες εξελίξεις. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι το κόμμα δεν πρέπει να ασχολείται με θέματα που ήταν ήδη επιλυμένα, ενώ συμβαίνουν σημαντικότερα γεγονότα. Απευθυνόμενη στον Νίκο Ανδρουλάκη, η Γιαννακοπούλου ζήτησε να επιδείξει πολιτική ωριμότητα και να προχωρήσει σε απόσυρση του προτεινόμενου εκλογικού συστήματος. Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος από όσα επιχειρεί να λύσει. Η βουλευτής χαρακτήρισε την πιθανή απόσυρση ως πράξη σύνθεσης που θα ενίσχυε τη συνοχή του κόμματος. Η τοποθέτησή της αντανακλά τις ανησυχίες σημαντικού τμήματος της κομματικής βάσης που αντιδρά στις προτεινόμενες αλλαγές στη διαδικασία εκλογής των συνέδρων.

Η παρέμβαση της Νάντιας Γιαννακοπούλου για την εκλογή συνέδρων:

«Ωστόσο το νέο σύστημα [σσ. που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης] είναι απλά αντικαταστατικό, αφού χτυπάει την αυτονόητη ισοτιμία των μελών. Κατανοώ τι επιδιώκεται, κατανοώ το προσπάθησες να μας εξηγήσεις πρόεδρε αλλά να είναι γνωστό ότι ο κόσμος του κόμματος που άντεξε στα δύσκολα, δεν αντέχει αυτή την εικόνα να συμβαίνουν διάφορα και εμείς να ασχολούμαστε με κάτι που ήταν πάντα λυμένο.

Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση.

Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος. Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου».