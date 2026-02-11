Γιαννακοπούλου: Ο κ. Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του – Κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ

Στην εκπομπή Newsroom, του ΕΡΤnews μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην υποθέση Παναγόπουλου και στους τριγμούς που έχει προκαλέσει αυτή στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του.

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι παρόλο που το ΠΑΣΟΚ αναστείλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, ο ίδιος φαίνεται να συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του και μάλιστα κατεβαίνει και στις εκλογές με την ΠΑΣΚΕ, η κ. Γιαννακοπούλου υπογράμμισε πως «προφανώς όλο αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία μας απασχολεί. Είναι προβληματικό, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί προφανώς είμαστε σε μια περίοδο που επιζητούμε και θέλουμε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεών μας, τόσο ενόψει του Συνεδρίου μας, όσο βεβαίως και ενόψει των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν».

«Ο κ. Παναγόπουλος πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, που υπάρχει, είναι αυτή τη στιγμή κάτω από έναν έλεγχο και το ΠΑΣΟΚ είναι κάθετο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για λόγους αρχής έχει αναστείλει την κομματική του ιδιότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε συζητήσιμο, ούτε διαπραγματεύσιμο», τόνισε επίσης η κ. Γιαννακοπούλου.

Ως προς το εάν η ίδια πιστεύει ο κ. Παναγόπουλος πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΣΕΕ, η βουλευτής το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «εγώ δεν κρύβω ποτέ τα λόγια μου και έχω ερωτηθεί και έχω πει ότι θεωρώ ότι οποιοσδήποτε βρεθεί σε μια τέτοια θέση, πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του».

Ερωτηθείσα σχετικά με το εάν πιστεύει ότι ο κ. Παναγόπουλος πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ, η κ. Γιαννακοπούλου ξεκαθάρισε πως «σε κρίσιμες θέσεις οι οποίες διαχειρίζονται αυτή την εξουσία, αυτά τα χρήματα, όλο αυτό το πακέτο, είτε έχει να κάνει με τη θέση του επικεφαλής στην ΓΣΕΕ, είτε έχει να κάνει και με υπουργούς, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν θητείες. Θέλω να είναι αυτό απολύτως σαφές».

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε «προφανώς και δεν μας ικανοποιεί η εικόνα αυτής της στασιμότητας στις δημοσκοπήσεις, που όπως και ο ίδιος ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει πει δεν είναι απλά στασιμότητα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μια ελαφρά υποχώρηση. Αυτό λοιπόν και ειδικά στην πορεία προς το συνέδριο και στον προσυνεδριακό διάλογο, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και να δούμε ποιος είναι ο λόγος που δεν περνάει το μήνυμά μας, η θέση μας, το πρόγραμμά μας που είναι σοβαρό, κοστολογημένο, έχουν δουλέψει εκατοντάδες στελέχη σε όλη την Ελλάδα και να κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις»

Τέλος, για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Γιαννακοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, τονίζοντας «ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ξεκάθαρα και το συνυπογράφουμε όλοι ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το λέμε εμμονικά, το λέμε γιατί εμείς παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, γιατί θεωρούμε ότι αυτό, το οποίο ζούμε την τελευταία 7ετία έχει φτάσει στα όρια του».

Πρόσθεσε δε, πως η Νέα Δημοκρατία «όχι απλά δεν έχει να δώσει τίποτα περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, αλλά πλέον πληγώνει πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες, το 70% των οποίων θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή».