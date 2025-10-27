MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Ανδρουλάκη: Ήταν επιλογή του Προέδρου, καλό είναι να μη βάζουμε αυτογκόλ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για «αυτογκόλ» που πρέπει να αποφεύγονται έκανε λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, σχολιάζοντας την επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου για τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ό,τι έγινε, έγινε. Ήταν μια επιλογή του προέδρου μας», είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, μιλώντας στο Action24.

Ο κ. Παπαβασιλείου, αναγκάστηκε σε παραίτηση, μόλις μία ημέρα αφότου ανέλαβε τη θέση, λόγω αποθεωτικών αναρτήσεων που είχε κάνει το 2020 και το 2021 για τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Δένδια, Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και την Ομάδα Αλήθειας. «Το θέμα λύθηκε κατευθείαν. Με το που διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν αυτές οι αναρτήσεις και οι αναφορές, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε κατευθείαν λύση».

Πάντως, η κυρία Γιαννακοπούλου, ανέφερε με νόημα ότι θα πρέπει να υπάρξει πολλή προσοχή. «Θα έλεγα ότι καλό είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη, να είμαστε προσεκτικοί. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί», είπε, λέγοντας ότι «σε μια περίοδο που η ΝΔ είναι με την πλάτη στον τοίχο και υπάρχει ανάγκη πολιτικής ανατροπής, καλό είναι να μην βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ».

Νάντια Γιαννακοπούλου Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ

