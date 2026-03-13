MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη λύπη του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής ο Παύλος Γερουλάνος.

«Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» συνεχίζει στη δήλωση του ο κ. Γερουλάνος.

Ζητώντας, τέλος, «ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους», ο κ. Γερουλάνος καταλήγει στη δήλωσή του για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ με τη φράση: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Ολόκληρη η δήλωση του Παύλου Γερουλάνου:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Πηγή: protothema.gr

Παύλος Γερουλάνος

