Γεωργιάδης: Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα Χρυσοχοΐδη – Προσωπική η άποψή μου για την οπλοκατοχή

Για τις δηλώσεις του για την οπλοκατοχή που προκάλεσαν συζητήσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως τόνισε εξέφρασε μια προσωπική διαχρονική του γνώμη, και πως στηρίζει τα μέτρα κατά της παράνομης οπλοκατοχής που ανακοίνωσε χτες, από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

«Όταν ερωτήθηκα είπα πως δεν εκφράζω κυβερνητική θέση, δεν εκφράζω κομματική θέση. Εκφράζω μια προσωπική θέση. Και πρέπει να μάθουμε να στην Ελλάδα να συζητάμε. Γιατί αν δεν μπορούμε συζητήσουμε ακόμα και την πιο τρελή ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος, δεν μπορούμε να εξελιχτούμε», ανέφερε αρχικά.

Για τα μέτρα του κ. Χρυσοχοΐδη είπε πως είναι «ένας καταπληκτικός υπουργός και είναι πολύ σωστά τα μέτρα που ανακοίνωσε χτες. Τα στηρίζω απολύτως τα μέτρα την παράνομη οπλοκατοχή».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «η χώρα στην Ευρώπη που έχει την χαμηλότερη εγκληματικότητα είναι η Ελβετία. Ξέρετε ποια χώρα έχει την μεγαλύτερη οπλοκατοχή; Η Ελβετία. Έχει όπλο, νόμιμο ο 1 στους 4. Δεν είναι αναγκαστικός κανόνας λοιπόν ότι η οπλοκατοχή ανεβάζει την εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα ανεβαίνει για κοινωνικούς και άλλους λόγους».

Ερωτώμενος για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε: «Έχει βάλει τη νόμιμη οπλοκατοχή στο Σύνταγμά της και δεν έχουν μπορέσει να το αλλάξουν εδώ και 200 χρόνια και έχουν εκλεγεί 6-7 πρόεδροι Δημοκράτες και δεν έχουν βρει πλειοψηφία ούτε στο Κογκρέσο ούτε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Λέτε να είναι όλοι παλαβοί στην Αμερική;».

Επίσης, τόνισε πως «στην παρούσα φάση είναι μια άσχετη η συζήτηση για την οπλοκατοχή γιατί δεν υπάρχει τίποτα στην πολιτική ατζέντα». «Η τραγωδία έγινε από παράνομα όπλα. Ότι είναι παράνομο, είμαι σφόδρα αντίθετος, όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα στηρίζω απολύτως», συνέχισε.

«Όλος ο χαμός, όλες οι επιθέσεις… έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να έχει κάποιος μια προσωπική γνώμη;», διερωτήθηκε. «Άλλο πράγμα είναι το πολιτικό πρόγραμμα και άλλο πράγμα οι προσωπικές απόψεις», επισήμανε.

Ακολούθως, ερωτώμενος για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε πως δεν έχει σκοπό να το διαβάσει. «Δεν έχω μεγάλη αγωνία να διαβάσω το προεκλογικό φυλλάδιο του κ. Τσίπρα». Επίσης εκτίμησε πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει πολιτική προοπτική και «θα μπορούσε να φτάσει να γίνει και αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μια αίγλη. Εγώ δεν έχω υποτιμήσει ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα, αυτός υποτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η βασική διαφορά».