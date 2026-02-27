MENOY

Γεωργιάδης: Πολλαπλά οφέλη από τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της ασφάλισης υγείας

«Πιστεύω πολύ στον θεσμό της ασφάλισης και είμαι υπέρμαχος της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Στόχος όλων μας είναι να βρούμε τον τρόπο να παρέχουμε ασφαλιστικά προϊόντα προσιτά στον πολίτη, προϊόντα που να καλύπτουν και την υγεία», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο του Insurance Forum Athens Edition 2026.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο εν εξελίξει διάλογο με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για να υπάρξει συνεργασία με το ΕΣΥ και να δώσει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν ένα ασφαλιστικό προϊόν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Η συζήτηση δεν έχει προχωρήσει με την ταχύτητα που ήθελα και δεν νομίζω να προλάβει αυτό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί στην τρέχουσα θητεία μου», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Επισήμανε πως σε όλο τον δυτικό κόσμο τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας κατέχουν σοβαρό μερίδιο στην αγορά, σε αντίθεση με την Ελλάδα. Συνολικά στον τομέα των ασφαλίσεων η χώρα μας παραμένει σε χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Δεν έχουμε φθάσει εκεί που θέλουμε να είμαστε», είπε ο κ. Γεωργιάδης. Τόνισε πως η αγορά των ασφαλιστηρίων υγείας έχει πολλά προβλήματα και αρκετές προκλήσεις, λέγοντας πως θα πρέπει να ενισχύσουμε την ασφαλιστική κουλτούρα στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η συνεργασία δημοσίου και των ασφαλιστικών εταιρειών μπορεί να αποτελέσει ένα καινούριο πεδίο δράσης για τις εταιρείες, να δημιουργήσει έναν εναλλακτικό βραχίονα χρηματοδότησης και να συμβάλει στη βιωσιμότητα του συστήματος, αποτελώντας ένα μαξιλάρι ασφαλείας στη νέα εποχή.

