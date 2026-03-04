Γεωργιάδης: Εκτέθηκαν όσοι κατηγορούσαν την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, η Ελλάδα είναι πλέον ο πρωταγωνιστής και η Τουρκία ο θεατής

Σε μια αναλυτική τοποθέτηση για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «όλοι όσοι κατηγορούσαν την εξωτερική πολιτική της κυβερνήσεως Μητσοτάκη έχουν πλέον σοβαρά εκτεθεί».

Όπως σημειώνει ο υπουργός Υγείας «η Ελλάδα έχει γίνει κανονικός γεωπολιτικός παίκτης, στο μεγαλύτερο σκάκι παγκόσμιας ανακατάταξης ισχύος από το 1990. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι, σε πολύ καλή θέση και προσδοκούμε σε αρκετά μακροπρόθεσμα οφέλη για την πατρίδα μας».

«Αντιθέτως η Τουρκία, την εξωτερική πολιτικής της οποίας έχω βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούω να εκθειάζουν οι διάφοροι “πατριώτες”, είναι όχι μόνον εκτός παιχνιδιού αλλά κινδυνεύει σοβαρά με γεωπολιτική συντριβή στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ή ακόμη χειρότερα για αυτήν, εάν περιπέσει το Ιράν σε χάος και εξοπλιστούν από την Δύση οι Κούρδοι οι οποίοι αργά ή γρήγορα στην συνέχεια θα προσπαθήσουν να ενωθούν σε ένα ενιαίο Κράτος απειλώντας ακόμη και την συνοχή της Τουρκίας».

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίζεται την πολιτική των «ήρεμων νερών» γράφοντας ότι «ήταν όχι μόνον αυτονόητη αλλά και εξαιρετικά ωφέλιμη επιλογή για την Ελλάδα».

«Η Ελλάδα είναι ο πρωταγωνιστής πλέον και η Τουρκία ο θεατής. Ξέρετε πόσες δεκαετίες είχε να γίνει αυτό; Ίσως και από πριν την μικρασιατική καταστροφή» σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος στην ανάρτησή του κάνει και μια μικρή ιστορική αναδρομή «στο πώς φθάσαμε εδώ και σε κάτι που στα μάτια μου, αποτελεί συλλογική εθνική μας επιτυχία!».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Περί της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής

Εδώ και αρκετό καιρό έλεγα συνεχώς στις συνεντεύξεις μου, ότι το πλέον επιτυχημένο πεδίο ασκήσεως της Κυβερνητικής μας Πολιτικής, είναι η Εξωτερική μας Πολιτική. Υπό την έννοια αυτή η κριτική που έχει ασκηθεί στον Πρωθυπουργό και στον ΥΠΕΞ κ. Γεραπετρίτη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν από την αρχή εντελώς άδικη.

Η περί ενδοτισμού εικόνα που καλλιεργούσαν διάφοροι ακυρωνόταν από τις Διεθνείς μας Συμμαχίες και τους εξοπλισμούς μας, που τα τελευταία 7 χρόνια κτίζονται με συνέπεια και σταθερά και με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ και με την Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Γαλλία. Οι σχέσεις αυτές για να γίνουν παραγωγικές χρειάζονται χρόνο και συνέπεια και δεν πρέπει να καθορίζονται από την εκάστοτε συγκυρία. Είναι αυτή η κατηγορία από την Αριστερά, ότι είμαστε ο «δεδομένος σύμμαχος» που μας έχει καταστήσει απολύτως αξιόπιστους σε όλους αυτούς. Θα μου πείτε, εάν καταλάβαιναν από εξωτερική πολιτική θα ήταν αριστεροί; Σωστό.

Με αυτή μας την τακτική πλέον βλέπετε ότι τώρα η Ελλάδα έχει γίνει κανονικός γεωπολιτικός παίκτης, στο μεγαλύτερο σκάκι παγκόσμιας ανακατάταξης ισχύος από το 1990. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι, σε πολύ καλή θέση και προσδοκούμε σε αρκετά μακροπρόθεσμα οφέλη για την πατρίδα μας.

Αντιθέτως η Τουρκία, την εξωτερική πολιτικής της οποίας έχω βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούω να εκθειάζουν οι διάφοροι «πατριώτες», είναι όχι μόνον εκτός παιχνιδιού αλλά κινδυνεύει σοβαρά με γεωπολιτική συντριβή στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ή ακόμη χειρότερα για αυτήν, εάν περιπέσει το Ιράν σε χάος και εξοπλιστούν από την Δύση οι Κούρδοι οι οποίοι αργά ή γρήγορα στην συνέχεια θα προσπαθήσουν να ενωθούν σε ένα ενιαίο Κράτος απειλώντας ακόμη και την συνοχή της Τουρκίας. Χωρίς υπερβολή η επιλογή της σύγκρουσης της Τουρκίας με το Ισραήλ θα διδάσκεται στο μέλλον ως παράδειγμα ιστορικών διαστάσεων λάθους και η σταθερή επιλογή της Ελλάδος να κτίσουμε επιτέλους με τον σπουδαίο Εβραϊκό λαό αυτή την στρατηγική σχέση, υπόδειγμα επιτυχημένης επιλογής.

Οσοι από τα δεξιά μας, κατηγορούσαν τον Μητσοτάκη για υποχωρητικότητα και τον Γεραπετρίτη για τα ήρεμα νερά, τώρα που ο «Κίμων» πλέει στα νερά της Κύπρου και οι patriot εγκαθίστανται στην Κάρπαθο έχουν καταπιεί την γλώσσα τους, χειρότερα από τους Τούρκους.

Είχα βαρεθεί να λέω ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ήταν όχι μόνον αυτονόητη αλλά και εξαιρετικά ωφέλιμη επιλογή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα του 2019 ήταν μια εντελώς αδύναμη χώρα. Το εξοπλιστικό της πρόγραμμα είχε παγώσει στα χρόνια της χρεοκοπίας, η κατάσταση των Ενόπλων μας Δυνάμεων δεν ήταν καλή και Διεθνώς δεν μας έπαιρνε κανείς στα σοβαρά. Μόλις δύο χρόνια πριν, το 2017 αναζητούσαμε συμμαχία με την Τεχεράνη και τον Χαμενεΐ….ο Θεός μας προστάτευσε και δεν την επιτύχαμε…φαντάζεστε τώρα να ήμασταν σύμμαχοι του Ιράν….;

Ο χρόνος ήταν για μας απαραίτητος για να εξοπλιστούμε και το κάναμε με συνέπεια και επιτυχία και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Σε δύο χρόνια θα έχουμε και τα F35 και θα έχουμε πλέον πλήρη αεροπορική υπεροχή στην περιοχή μας.

Ο χρόνος ήταν απαραίτητος για να ανατάξουμε την Οικονομία μας πράγμα που με συνέπεια κάναμε επίσης, μειώνοντας το δημόσιο χρέος μας περισσότερο από κάθε άλλη χώρα και επιτυγχάνοντας πλέον μικρότερα επιτόκια δανεισμού από την Γαλλία και την Ιταλία.

Ο χρόνος μας ήταν απαραίτητος για να κτίσουμε τις συμμαχίες μας, όπως προείπα, που επίσης με συνέπεια τις κτίσαμε.

Τα ήρεμα νερά ποτέ δεν ήταν υποχώρηση στην Τουρκία, ήταν αυτό που μας συνέφερε και μας συμφέρει, διότι μας έδωσε τον χρόνο που είχαμε απόλυτη ανάγκη. Όποιος αυτό δεν το αντιλαμβάνεται είναι τυφλός.

Σήμερα η Ελλάδα άδραξε την ευκαιρία έστειλε δυνάμεις στην Κύπρο, χωρίς η Τουρκία να μπορεί να πει απολύτως τίποτε. Ανάγκασε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και έδειξε ηγεσία στην περιοχή της. Η Ελλάδα είναι ο πρωταγωνιστής πλέον και η Τουρκία ο θεατής. Ξέρετε πόσες δεκαετίες είχε να γίνει αυτό; Ισως και από πριν την μικρασιατική καταστροφή.

Αυτές τις εξελίξεις τις βλέπουν όλες οι γειτονικές μας χώρες και η αξία της μετοχής μας στο παγκόσμιο χρηματιστήριο γεωπολιτικών αξιών καταγράφει απανωτά limit up. Αυτή η άνοδος της αξίας μας θα φέρει στενότερους δεσμούς με τους συμμάχους μας και μια σειρά θετικών οικονομικών συνεπειών στο μέλλον (επενδύσεις κλπ). Ο κάθετος διάδρομος και οι συμφωνίες με την Chevron και την Exxon είναι μόνον η αρχή. Η Ελλάδα μας μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη και την έβαλε αυτή η Κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός είτε αυτό αρέσει είτε όχι.

Οι προσωπικές φιλίες, φιλοδοξίες, συμπάθειες ή αντιπάθειες ενός εκάστου πρέπει να υποχωρούν ενώπιον του Εθνικού Συμφέροντος. Τα άτομα και τα πρόσωπα είναι αδιάφορα η Ελλάδα μόνον έχει σημασία. Εμείς είμαστε προσωρινοί η Ελλάδα αιώνια.

Η Ελλάδα μας ανεβαίνει τώρα και ανεβαίνει πολύ και πρέπει όλοι να είμαστε χαρούμενοι για αυτό.

Φυσικά όλα αυτά δεν θα γίνονταν με έναν ΥΠΕΞ προδότη ή εθελόδουλο και άλλες άδικες κατηγορίες που είχαν υπονοηθεί για τον κ. Γεραπετρίτη, διότι στο τέλος στην Πολιτική μόνον το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα συνολικά της εξωτερικής μας πολιτικής είναι αριστούργημα για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Για να είμαι δίκαιος και ιστορικά ακριβής όμως, οφείλω να κάνω και μια μικρή ιστορική αναδρομή στο πώς φθάσαμε εδώ και σε κάτι που στα μάτια μου, αποτελεί συλλογική εθνική μας επιτυχία!

Ηταν το 2009 όταν ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συνάντησε τυχαία στη Μόσχα τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου. Εως τότε η Ελλάδα, πλην της αναγνώρισης του Κράτους του Ισραήλ από τον Κων/νο Μητσοτάκη, με όλο τον κόσμο απέναντι του τότε, ήταν ένα κράτος με ουδέτερες σχέσεις με το Ισραήλ και με μια κοινή γνώμη φουλ υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αυτή την συνάντηση συμφώνησαν να αρχίσουν μια προσπάθεια στενότερων σχέσεων των δύο χωρών που ξεκίνησε σοβαρά από το 2010. Η Τουρκία του Ερντογάν είχε ήδη αρχίσει να συγκρούεται με το Ισραήλ και το Ισραήλ έψαχνε για άλλο στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή.

Στην συνέχεια όταν έγινε Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, η σχέση αυτή όχι μόνον συνεχίστηκε αλλά με μεγάλη προσπάθεια του Σαμαρά προσωπικά ενισχύθηκε πολύ και συνδέθηκε και η Κύπρος αλλά και η Αίγυπτος πάνω σε αυτόν τον αξονα.

Οταν έγινε Πρωθυπουργός ο Τσίπρας, παρά τις αρχικές αμφιταλαντεύσεις και τα ταξίδια σε Ιράν κλπ τελικά και ο Τσίπρας διατήρησε αυτή τη συμμαχία. Αυτο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στον Τσίπρα διότι εκπροσωπούσε έναν πολιτικό χώρο με εξαιρετικά αρνητικά αντανακλαστικά κατά του Ισραήλ. Αρα του ήταν αρκετά δύσκολο πολιτικά, αλλά ευτυχώς συνέχισε την ίδια πολιτική.

Μετά ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέβησαν όλα όσα σας είπα. Για το Ελληνικό Πολιτικό σύστημα και την φύση του λαού μας, αυτή η συνέπεια 4 διαδοχικών Πρωθυπουργών και Κυβερνήσεων είναι πρωτοφανής και καλό παράδειγμα επιτυχίας μας. Μας φώτισε ο Θεός να κάναμε το σωστό.

Σε κάθε περιπτωση όλοι όσοι κατηγορούσαν την εξωτερική πολιτική της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη έχουν πλέον σοβαρά εκτεθεί και ο χώρος δεξιότερα της ΝΔ θα αναγκαστεί αναπόφευκτα να συνταχθεί στην Εθνική γραμμή.