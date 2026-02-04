Γεωργιάδης: Αν η Κωνσταντοπούλου πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου

Νέα πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα υποβάλει μήνυση σε βάρος της για όσα τον κατηγόρησε σχετικά με την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

«Δεν έχετε καταλάβει γιατί πρόσωπο μιλάμε. Αν πάρει εξουσία στα χέρια της, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου. Κοιμάται και ονειρεύεται πώς θα βάλει φυλακή 11 εκατ. Έλληνες, ονειρεύεται στρατόπεδα, ήθελε να γίνει εισαγγελέας» είπε στο Action24 ο υπουργός Υγείας.

Όπως είπε «θα της κάνω μήνυση και πολύ την έχω αφήσει, είναι χυδαίο τοξικό πλάσμα» σημειώνοντας ότι «η γυναίκα που πούλησε στον λαό το λαθρεμπόριο, το ξυλόλιο, που πήγε με τον Ρούτσι και με έλεγε τιποτένιο, αυτή μου έκανε μήνυση. Θα με λέει έτσι και εγώ θα της λέω “ευχαριστώ κυρία μου”;»

Εξηγώντας ξανά γιατί προχωρά σε μήνυση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε: «έκανε κάτι άλλο που είναι μηνύσιμο. Έχει γίνει το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα και εγώ είπα στην πρώτη δήλωσή μου ότι το είχα επισκεφθεί ως υπουργός Ανάπτυξης και ότι προφανώς έχει πάει κάτι πολύ στραβά. Τότε ξεκινάει ένα γαϊτανάκι ότι ξεπλένω την ιδιοκτησία ενώ δεν έχω κάνει έλεγχο στο εργοστάσιο και δεν γνωρίζω τον ιδιοκτήτη. Χθες, λοιπόν, είπε ότι μετά δόλου ο Γεωργιάδης πάει να συγκαλύψει τη Βιολάντα γιατί έχει συμφέρον. Πάει δηλαδή να στήσει κανούργια ιστορία Τέμπη, καινούργια ιστορία ξυλόλιο πάνω στους νεκρούς της Βιολάντα για να πουλήσει κλάψα και πένθος και να διχάσει την κοινωνία».

Στην ερώτηση, τέλος, αν ανησυχεί για τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας στις δημοσκοπήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως «αν κάποιος που ζει στην κοινωνία βλέπει ως χιούμορ το 13%-14% και λέει ότι θα ψηφίσει Κωνσταντοπούλου για να κυβερνήσει, είναι ανησυχητικό για την κοινωνία. Όταν την την ξήλωσε ο Τσίπρας, στη Βουλή χορεύαν οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου γιατί έφυγε το τέρας, έτσι μας έλεγαν. Έχω ζήσει σκηνή στην τράπεζα της Βουλής με υψηλόβαθμο στέλεχος την ημέρα που έχει προκήρυξει εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 και μου λέει σε κατάσταση υστερίας “θα φύγει το τέρας;”»

«Αυτός που λέει στις δημοσκοπήσεις ότι θέλει να ψηφίσει Κωνσταντοπούλου πρέπει να πάει σε παπά να εξομολογηθεί» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.