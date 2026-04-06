Φωτεινή Αραμπατζή: “Δεν φοβήθηκα ποτέ, η αλήθεια δεν απειλείται”, λέει για το τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της

«Δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται. Η Αλήθεια δεν απειλείται». Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή της η βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό της γραφείο στις Σέρρες.

«Η σημερινή απόπειρα τρομοκράτησής μου με τηλεφώνημα για δήθεν τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό μου γραφείο, στις Σέρρες, είναι μια πράξη εκφοβισμού, που στοχεύει ευθέως στη δημοκρατική λειτουργία και στην ελεύθερη έκφραση», υποστηρίζει η κα Αραμπατζή και διαμηνύει πως «όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους μπορούν να τρομοκρατήσουν, να φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση μου απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, απλώς απατώνται».

«Η δικαιοσύνη θα δώσει την ηχηρή απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης», καταλήγει στη δήλωσή της η βουλευτής Σερρών.

Αναλυτικά η δήλωση της Φωτεινής Αραμπατζή

ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑ ΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΗΘΩ ΤΩΡΑ

Η σημερινή απόπειρα τρομοκράτησής μου με τηλεφώνημα για δήθεν τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό μου γραφείο, στις Σέρρες, είναι μια πράξη εκφοβισμού, που στοχεύει ευθέως στη δημοκρατική λειτουργία και στην ελεύθερη έκφραση.

Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους μπορούν να τρομοκρατήσουν, να φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση μου απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, απλώς απατώνται.

Δεν φοβήθηκα ποτέ.

Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα.

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται.

Η Αλήθεια δεν απειλείται.

Η Αλήθεια επιβεβαιώνεται.

Η δικαιοσύνη θα δώσει την ηχηρή απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης.