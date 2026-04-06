Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή – Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, στις Σέρρες, μέσω του οποίου άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον χώρου.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Το κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο έχει εκκενωθεί. Στελέχη του ΤΕΕΜ ερευνούν το κτήριο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα της Φωτεινής Αραμπατζή φέρεται να εμπλέκεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νεότερη ενημέρωση (10:32)

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή. Μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο των Αρχών στο κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο της, δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο.

