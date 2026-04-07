Φλωρίδης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η φυσική πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η φυσική πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής» σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης για τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ειδικά στη δίκη των Τεμπών, μιλώντας στην εκπομπή Direct του protothema.gr και τον Γιώργο Ευγενίδη.

Πρόσθεσε δε ότι υπονομεύει συστηματικά δύο θεσμούς τη Δικαιοσύνη και το Κοινοβούλιο.

Στο ίδιο πλαίσιο και αναφερόμενος στην εξέλιξη της δίκης, ο κ. Φλωρίδης άσκησε κριτική και στη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι, με την απόφασή της να προχωρήσει σε πολιτική δραστηριότητα, «έβαλε τον ρόλο της μητέρας σε δεύτερη μοίρα». Όπως είπε, πρόκειται για στάσεις που συνδέονται με προσπάθειες καθυστέρησης ή πολιτικής αξιοποίησης της δίκης.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η διαδικασία για τα Τέμπη προχωρά κανονικά και με όλες τις εγγυήσεις, ενώ έκανε λόγο για «καταπληκτική δουλειά» της ελληνικής δικαιοσύνης και επισήμανε ότι η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο σε τρία χρόνια, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχες δίκες καθυστερούν ακόμη και μία δεκαετία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επανειλημμένες προσπάθειες να μην ολοκληρωθεί η ανάκριση – μέσω αιτήσεων εξαίρεσης και μηνύσεων – καθώς και για «εκβιασμό» με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που, όπως ανέφερε, δεν απέδωσε. Υπογράμμισε δε ότι 53 από τους 57 γονείς δεν θέλησαν να προσχωρήσουν σε εκταφή των θυμάτων τους.

Σημείωσε ακόμη ότι η πλειοψηφία των συγγενών των θυμάτων επιθυμεί την έναρξη της δίκης, υποστηρίζοντας ότι όσοι επιδιώκουν καθυστερήσεις είναι λίγοι και έχουν συγκεκριμένα κίνητρα: είτε την πολιτική εκμετάλλευση είτε την πρόκληση κοινωνικής έντασης.

Φλωρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ήθελα να μην ήμουν υπουργός Δικαιοσύνης αυτή την περίοδο για να μπορώ να μιλήσω

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές δικογραφίες, ο κ. Φλωρίδης κράτησε αποστάσεις από τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να προβεί σε κανένα σχόλιο.

«Θα ήθελα να μην ήμουν υπουργός Δικαιοσύνης αυτή την περίοδο για να μπορώ να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε τοποθέτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέμβαση. Για τις υποθέσεις σημείωσε ότι είναι διαφορετικής βαρύτητας

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι πρόκειται για μια ενιαία και διαχρονική υπόθεση, επισημαίνοντας ότι «όλοι ήξεραν αλλά δεν έκαναν τίποτα».

Αναγνώρισε ότι και η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ευθύνες, ωστόσο σημείωσε ότι πιστώνεται το γεγονός ότι προχώρησε σε παρεμβάσεις, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων.

Πρόσθεσε ότι δεν θυμάται άλλο κόμμα να έχει παραπέμψει υπουργούς του επικρίνοντας, παράλληλα, την αντιπολίτευση επειδή δεν στήριξε τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε κατέθεσε εναλλακτικές προτάσεις.

Τέλος, αναφερόμενος στην εισήγηση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού σημείωσε ότι το βασικό ζήτημα είναι ο διαχωρισμός της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία, ενώ υπογράμμισε ότι η Βουλή είναι εκείνη που θα κρίνει τις υποθέσεις, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται άλλο κόμμα να έχει παραπέμψει υπουργούς του.