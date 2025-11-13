Φάμελλος: Υπέρ ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου απέναντι στον Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος για την ακρίβεια, τους αγρότες ενώ μίλησε στο MEGA και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε αρχικά για την ακρίβεια που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Το πρώτο θέμα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια είναι η ακρίβεια πράγματι υπάρχει έκρηξη ακρίβειας η οποία συνδέεται με τους χαμηλούς μισθούς. Έχουμε τριπλασιασμό των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Χθες η Eurostat ανέφερε πως η Ελλάδα βρίσκεται 2η στους χαμηλότερους μέσους μισθούς. Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μία πολιτική εδώ και 6 χρόνια, που ενισχύει ολιγοπώλια και μεσάζοντες. Έχουμε καταθέσει δύο προτάσεις με τροπολογία στη Βουλή που τις προτείνει και η Ευρώπη. Πρώτον, είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Μιλάμε για όλα τα τρόφιμα και έχουμε κάνει πρόταση με υπολογισμό από το ΓΛΚ, είναι περίπου 800 εκατομμύρια το κόστος. αυτό δίνει την δυνατότητα, αντί να πληρώσεις 100 ευρώ για όλα τα τρόφιμα να πληρώσεις 88 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει εκτός από τα τρόφιμα και για όλα τα φάρμακα για ένα 6μηνο μέχρι να υπάρξει ανάλογο καθεστώς ΦΠΑ.

«Δεύτερο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί και είναι και οδηγία της ΕΕ είναι ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Αν μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης στο χαμηλότερο που ζητεί η Ευρώπη, στα 1.000 λίτρα θα «γλιτώσουν» οι πολίτες περίπου 300 ευρώ. Υπάρχουν λύσεις. Η μείωση του ΕΦΚ θα περιορίσει και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Η αύξηση του βασικού μισθού πρέπει να γίνει μέσα από μια βασική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας. Θεωρώ λάθος ότι καθορίζεται σε επίπεδο πολιτικής. Σε αυτό πρέπει να συνδυαστεί και το θέμα των αγροτών. Για την ευλογιά θα πρέπει πρώτα ληφθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, θέλει περισσότερους κτηνίατρους, λεφτά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη και έφυγε από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια ο κ. Φάμελλος μίλησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και την πρόταση διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον. Ένα βιβλίο περιέχει και στοιχεία αυτοκριτικής. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα. Σημασία έχει να είναι ωφέλιμη η συζήτηση που θα γίνεται από εδώ και πέρα. Την άλλη Δευτέρα κλείνει ένας χρόνος που ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε 1,5 μήνα είχα ζητήσει να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο ενωτικό απέναντι στον κ. Μητσοτάκη γιατί θεωρώ ότι η κυβέρνηση που έχουμε είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Παραμένω σταθερά σε αυτή την θέση. Είναι αναγκαίος ο στόχος: πρέπει να υπάρχουν συγκλίσεις», τόνισε.