Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται τις ευθύνες του και αποφεύγει να συναντήσει τους αγρότες

Συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στo πλαίσιo της επίσκεψης του στην πόλη για τo Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται από εκείνους, διότι δεν μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα που η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει στις επιδοτήσεις και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και στο πρόβλημα της λειψυδρίας.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κωστας Αλεξανδρής και τα μέλη του ΔΣ Νίκος Βουλγαρίδης και Κώστας Καναβίδης. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετείχε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και δ/ντης προσωπικού και πόρων του κόμματος Κώστας Μορφίδης και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου.

Μιλώντας στο e-evros.gr, o Σωκράτης Φάμελλος στάθηκε στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι καταστροφικές.

Το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας στον Έβρο, λόγω της λήξης της διακρατικής συνεργασίας με τη Βουλγαρία, που οδήγησε τον Ιούλιο ακόμα και σε πλήρη απώλεια καλλιεργειών και η τραγική κατάσταση που επικρατεί στον κτηνοτροφικό κόσμο, εξαιτίας της απώλειας πολλών κοπαδιών από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, έχουν οδηγήσει στην πλήρη απώλεια εισοδήματος για πολλές οικογένειες. Και σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να προστεθεί και το πάγωμα των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Χρωστάνε λεφτά των επιδοτήσεων του 2024. Επιπλέον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σύνολο των αγροτών του Έβρου, για την Ενιαία Ενίσχυση και την προκαταβολή της για το 2025. Άρα, φανταστείτε ότι όλη η τοπική και αγροτική οικονομία, που συντηρείται και συνδέεται με το αγροτικό εισόδημα των γεωργών, οι προμηθευτές τους, οι οικογένειες τους, τα εμπορικά καταστήματα και όλοι οι προμηθευτές και οι επιστήμονες που δουλεύουν με τους αγρότες, γεωπόνοι, κτηνίατροι, κλπ, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Μιλάμε για μία κατάρρευση συνολικά της τοπικής οικονομίας, η οποία συνδέεται με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για ακόμη μια φορά τόνισε τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου, σημειώνοντας πως η απόφαση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ δίνει τη χαριστική βολή προς αυτήν την κατεύθυνση. Πλέον το σύνθημα του κ. Μητσοτάκη για τους ακρίτες του Έβρου είναι το «Έβρος Κλειστά»!

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα στηρίξει τις δίκαιες διεκδικήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, προσθέτοντας ότι συνεχίζεται ο αγώνας για μία Προοδευτική Ελλάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος στο e-evros.gr και τη Σοφία Καλλονιάτη για τον πρωτογενή τομέα και τη συνάντησή του με τους αγρότες και κτηνοτρόφους:

«Ρώτησα τους αγρότες τι φοβήθηκε τόσο πολύ ο κ. Μητσοτάκης και δεν τους συνάντησε… Και στο επίπεδο του πραγματικού προβλήματος, αλλά και στο επίπεδο καθαρά της ανθρώπινης σχέσης.

Ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Ο κ. Μητσοτάκης φοβήθηκε τις ευθύνες του. Η συζήτηση ήταν απολύτως ρεαλιστική. Ξεκινήσαμε με το πολύ μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας, εξαιτίας της απαράδεκτης αμέλειας και καθυστέρησης της κυβέρνησης, να κάνει συμφωνία για τα νερά του Έβρου με τη Βουλγαρία. Το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι το θέμα της ευλογιάς, όπου υπάρχουν μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου στον Έβρο, όπου οι άνθρωποι αυτοί, οι κτηνοτρόφοι, δεν μπορούν να ζήσουν εδώ και έναν χρόνο. Δεν υπάρχει ζωικό κεφάλαιο. Θανατώθηκαν πολλά ζώα. Δεν υπάρχει εισόδημα και άρα έχουμε πάρα πολλές οικογένειες, οι οποίες είναι στον «αέρα» και κινδυνεύουν να φύγουν. Και βέβαια, δεν υπάρχει και καμία προοπτική για την ανάκαμψη του ζωικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφίας. Και το τρίτο ζήτημα, ήταν το θέμα των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προσθέστε σε αυτό και το κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων, που είναι τρία στον νομό Έβρου.

Όπως είπα, το σύνθημα πλέον δεν θα είναι «Έβρος μετά», αλλά θα είναι «Έβρος κλειστά». Αυτό είναι ο κ. Μητσοτάκης, «Έβρος κλειστά». Φωτογραφίες στον φράχτη, αλλά αναρωτιέμαι αν αντέχουν να μένουν οι πολίτες μέσα από τον φράχτη με τις πολιτικές που υλοποιεί. Η απάντηση είναι ότι δεν αντέχουν».