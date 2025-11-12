Έβρος: Από 600 αιτήσεις για μετεγκατάσταση με επιδότηση 10.000 ευρώ εγκρίθηκαν μόλις δύο

Μόλις δύο από τις 600 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση στον Έβρο» με επιδότηση έως 10.000 ευρώ πληρούν τελικά τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν.

Όπως αποκάλυψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ή αφορούσε ήδη κατοίκους του Έβρου που δεν σκοπεύουν να μετακινηθούν. «Σχεδόν όλες οι αιτήσεις είναι εκτός προϋποθέσεων ή αφορούν κατοίκους που δεν σκοπεύουν να μετακινηθούν. Δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε», τόνισε.

Το πρόγραμμα, που είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν έναν χρόνο, στόχευε στην προσέλκυση οικογενειών από άλλες περιοχές της Ελλάδας ώστε να εγκατασταθούν μόνιμα σε ορεινά χωριά του Σουφλίου, του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδας, περιοχές που αντιμετωπίζουν δραματική μείωση πληθυσμού.