Επικοινωνία Τασούλα με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ και τον νέο αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, Συμεών

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε χθες με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ και τον νέο αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Συμεών, με την ευκαιρία της χειροτονίας του τελευταίου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον πατριάρχη Ιεροσολύμων για την πνευματική του συμβολή στη διαδικασία της διαδοχής στην Αρχιεπισκοπή του Σινά και συνεχάρη τον νέο αρχιεπίσκοπο για την εκλογή του ως ηγουμένου και την χειροτονία του, ευχόμενος η νέα σελίδα που ανοίγει στην ιστορική πορεία της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά να σημάνει την οριστική διευθέτηση του καθεστώτος και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Μονής, όπως αυτά ασκούνται επί 15 αιώνες με την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής Πολιτείας.

Κώστας Τασούλας

