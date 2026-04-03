Έλενα Ράπτη: Το δημογραφικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα που απαιτεί συντονισμένη δράση

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας και η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, με αντικείμενο το δημογραφικό ζήτημα, απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η ανάγκη για μια συνεκτική και πολυεπίπεδη στρατηγική αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης, με επίκεντρο την οικογένεια, τους νέους ανθρώπους και τη συνοχή της κοινωνίας.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικογενειών με παιδιά, η ενίσχυση των δομών φροντίδας, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και η πρόσβαση σε προσιτή στέγη, αποτελούν βασικούς άξονες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για το δημογραφικό.

Τόνισε, επίσης, ότι το δημογραφικό συνιστά μια εθνική πρόκληση που απαιτεί συνεργασία, συνέπεια και ευρεία κοινωνική συναίνεση.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος προϋποθέτει σχέδιο και ευθύνη, με στόχο την ουσιαστική επένδυση στο μέλλον των επόμενων γενεών.

Έλενα Ράπτη

