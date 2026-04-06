Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με την Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μαρία Σάτρα

Συνάντηση με την Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μαρία Σάτρα, πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο τη διάχυση ενημέρωσης για ζητήματα γονιμότητας και τον ρόλο της αντιμυλλέριου ορμόνης (AMH).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η σημασία της επιστημονικής γνώσης και της έγκυρης ενημέρωσης ως βασικών εργαλείων για την ενδυνάμωση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την αναπαραγωγική τους υγεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης, που θα βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και θα είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση ουσιαστικών πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και της πρόληψης σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας.