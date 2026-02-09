MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: Επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ιωαννίνων

|
THESTIVAL TEAM

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων επισκέφθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μαζί με τη Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τη λειτουργία και το έργο της δομής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση με τα στελέχη του Κέντρου που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη γυναικών που απευθύνονται στη δομή.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις υπηρεσίες που παρέχονται, στα περιστατικά που εξυπηρετούνται, καθώς και στις νέες συνεργασίες που αναπτύσσονται, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης προς τις ωφελούμενες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σημαντικό έργο του επιστημονικού προσωπικού, το οποίο με συνέπεια, επαγγελματισμό και ευαισθησία στηρίζει και καθοδηγεί τις γυναίκες σε κάθε στάδιο, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από κάθε περίπτωση υπάρχει μια ξεχωριστή και συχνά δύσκολη προσωπική ιστορία.

Παράλληλα, η Υφυπουργός επισκέφθηκε και τον Ξενώνα για γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου συνομίλησε με τα στελέχη για το έργο που προσφέρουν καθημερινά.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Η παρουσία, η συνέπεια και η στήριξη που παρέχουν οι δομές στα θύματα έμφυλης ενδοοικογενειακής βιας, κάνουν πραγματικά τη διαφορά».

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Δακρυσμένος στον Εκατομμυριούχο: Όλα αλλάζουν λίγο παράξενα και ξαφνικά δεν προλαβαίνεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

“Μπηχτή” Πανσερραϊκού για ΑΕΚ: “Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πέλλα: Τον τσάκωσαν με πιστόλι στη μηχανή του

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 57 λεπτά πριν

One stop shop Κτηνοτροφίας από Πειραιώς, Milkplan και Γαίας Έργον 

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Απρόοπτο για την Cardi B: Έπεσε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ρομπότ – Δείτε βίντεο