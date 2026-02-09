Έλενα Ράπτη: Επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ιωαννίνων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων επισκέφθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μαζί με τη Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τη λειτουργία και το έργο της δομής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση με τα στελέχη του Κέντρου που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη γυναικών που απευθύνονται στη δομή.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις υπηρεσίες που παρέχονται, στα περιστατικά που εξυπηρετούνται, καθώς και στις νέες συνεργασίες που αναπτύσσονται, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης προς τις ωφελούμενες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σημαντικό έργο του επιστημονικού προσωπικού, το οποίο με συνέπεια, επαγγελματισμό και ευαισθησία στηρίζει και καθοδηγεί τις γυναίκες σε κάθε στάδιο, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από κάθε περίπτωση υπάρχει μια ξεχωριστή και συχνά δύσκολη προσωπική ιστορία.

Παράλληλα, η Υφυπουργός επισκέφθηκε και τον Ξενώνα για γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου συνομίλησε με τα στελέχη για το έργο που προσφέρουν καθημερινά.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Η παρουσία, η συνέπεια και η στήριξη που παρέχουν οι δομές στα θύματα έμφυλης ενδοοικογενειακής βιας, κάνουν πραγματικά τη διαφορά».