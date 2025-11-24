MENOY

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία με συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

THESTIVAL TEAM

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ έχει τεθεί επι τάπητος το σχέδιο των 28 σημείων που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης.

Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ευρώπη, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζονται ενώ όπως έγινε γνωστό στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας (24.11.25) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ε.Ε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

