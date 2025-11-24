Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία με συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ έχει τεθεί επι τάπητος το σχέδιο των 28 σημείων που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης.

Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ευρώπη, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζονται ενώ όπως έγινε γνωστό στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας (24.11.25) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ε.Ε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.