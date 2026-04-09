Έκκληση για δωρεάν διέλευση από τα διόδια τις μέρες του Πάσχα ζητά ο Δ. Κουτσούμπας

Την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια τις ημέρες του Πάσχα, λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, ζητεί από την κυβέρνηση ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Την ώρα που η ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και συνολικά, καλπάζει, καθιστώντας την οποιαδήποτε μετακίνηση για το Πάσχα απαγορευτική, το ελάχιστο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι η δωρεάν διέλευση από τα διόδια, για να μπορέσουν οι λαϊκές οικογένειες να περάσουν έστω λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες του Πάσχα», τονίζει ο κ Κουτσούμπας.