Δόμνα Μιχαηλίδου: Συνάντηση με εκπροσώπους των πολυτέκνων
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), είχε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσία του γενικού γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνου Γλούμη-Ατσαλάκη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Συνομοσπονδίας, και εστίασε σε πολιτικές που διευκολύνουν τις πολύτεκνες οικογένειες.
Η αντιπροσωπεία της ΑΣΠΕ συνεχάρη την υπουργό για τις πολιτικές στήριξης της οικογένειας που έχει αναπτύξει το Υπουργείο, επισημαίνοντας ότι τα πρόσφατα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- η ανάγκη επανεξέτασης των τεκμηρίων διαβίωσης, ώστε τα οχήματα των πολυτέκνων να μην αντιμετωπίζονται ως είδη πολυτελείας,
- η αναβάθμιση των υποδομών της ΑΣΠΕ μέσω έκτακτης χρηματοδότησης για τεχνολογικό εξοπλισμό,
- η ψηφιοποίηση των ταυτοτήτων πολυτέκνων και η έκδοσή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, πρόταση της Υπουργού που θα απλουστεύσει σημαντικά τις διαδικασίες,
- καθώς και η πρόταση της ΑΣΠΕ για τον ορισμό άμισθου επιστημονικού συμβούλου, προκειμένου να υπάρχει θεσμικός δίαυλος συνεργασίας και συνεχής επικοινωνία σε ζητήματα πολύτεκνης πολιτικής, πρόταση την οποία η υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει. Η υπουργός τόνισε ότι η στήριξη των πολυτέκνων αποτελεί πάγια προτεραιότητα της κυβέρνησης και ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εργάζεται με συνέπεια για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών που διευκολύνουν την καθημερινότητα των οικογενειών και ενισχύουν τη δημογραφική πολιτική της χώρας.