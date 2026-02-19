Δημοσκόπηση: Άνετο προβάδισμα ΝΔ και πτώση για Καρυστιανού – Τι απαντούν για Τσίπρα και Σαμαρά

Άνετο προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφει 29,4%, έχοντας διαφορά 16,7% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%. Στην τρίτη θέση με 11,2 % βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,9%, το ΚΚΕ με 8,3% , ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 4,2, το ΜέΡΑ 25 με 3,3%, η Νίκη με 1,9%, η Νέα Αριστερά και η Νίκη με 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,3% και οι Σπαρτιάτες 0,5%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ υποχωρεί από το 22,3% στο 21,4% και έχει προβάδισμα 12,1% έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέφτει από το 9,8% στο 9,3%. «Μάχη» γίνεται για την τρίτη θέση, όπου βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1% (από 9,2%) και ακολουθεί από κοντά η Ελληνική Λύση με 8% (από 8,4%).

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1% (από 6,3%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 4% (από 3%), η Φωνή Λογικής με 3,1% (από 2,6%), ενώ τα «λοιπά κόμματα» συγκεντρώνουν 6,4% και η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 15,2%.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26%. Πρώτη επιλογή παραμένει ο «κανένας» με 33% ενώ όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζονται με μονοψήφια ποσοστά.

Πέντε στους δέκα απαντούν πως είναι απίθανο να στηρίξουν το πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Ωστόσο το 29% συνολικά απαντά πολύ και αρκετά πιθανό να το υποστηρίξει.

Πτωτικά κινείται η δημοφιλία της κ. Καρυστιανού με τις θετικές γνώμες να καταγράφονται στο 38% από 50% τον Ιανουάριο. Ενώ αντίστοιχα οι αρνητικές έχουν φτάσει στο 54% από 42% τον προηγούμενο μήνα.

Έξι στους δέκα απαντούν αρνητικά στο ερώτημα εάν θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα πιθανό νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Αρκετά και πολύ πιθανό απαντά συνολικά το 19%.

Περίπου επτά στους δέκα θεωρούν απίθανο να στηρίξουν ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Αρκετά και πολύ πιθανό, απαντά συνολικά, το 12%.