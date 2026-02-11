MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά το άγριο επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.

Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την Ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος.

Το επεισόδιο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, με τον Ευρωβουλευτή να επιτίθεται στον Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διώχθηκε για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».

Νίκος Παππάς ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: Ο Μισεουί μπαίνει στην “εξίσωση” ενόψει Βόλου

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Οι πέντε σοβαρές παρενέργειες του να πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Νίκο Ξυλούρη: Αυτή ήταν η τελευταία του κουβέντα, το λέω τώρα και ανατριχιάζω

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεξικό: Γυναίκα βγαίνει ξαφνικά στον δρόμο και αυτοκίνητο την εκτοξεύει μέτρα μακριά – Δείτε βίντεο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 22 ώρες πριν

Τα αδέσποτα της Θεσσαλονίκης ψάχνουν την αγάπη και νέους κηδεμόνες την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Απεργούν και στη Θεσσαλονίκη την Τσικνοπέμπτη οι διανομείς της efood