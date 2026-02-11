Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά το άγριο επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.
Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την Ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.
Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος.
Το επεισόδιο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, με τον Ευρωβουλευτή να επιτίθεται στον Νίκο Γιαννόπουλο.
Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διώχθηκε για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».
