Δένδιας: Η παρουσία Μακρόν σε Κύπρο-Κρήτη υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας

THESTIVAL TEAM

“Η παρουσία του προέδρου Μακρόν σήμερα στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή”.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχθηκε, σήμερα, στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μακρόν κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.

