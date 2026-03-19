Δ. Νατσιός: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια πλήττει καθημερινά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων

Η κυβέρνηση αποφεύγει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός και καταθέτει τις προτάσεις του κόμματός του για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

«Η ακρίβεια, γενικευμένη και ανεξέλεγκτη, πλήττει καθημερινά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. Μόνη υπεύθυνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Επέτρεψε τον σχηματισμό καρτέλ σε βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Επιμένει να διατηρεί τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, την φοροληστεία και τα “ματωμένα” πρωτογενή πλεονάσματα.

Αφήνει ανενόχλητους τους μεσάζοντες, εκτοξεύοντας την ακρίβεια», αναφέρει ο κ. Νατσιός. «Η κρίση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί απλά ως επιταχυντής των πιέσεων. Η κυβέρνηση δεν προσπαθεί καν να απορροφήσει τους κραδασμούς… Απλά τους μετακυλίει στους πολίτες. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που τώρα προωθεί, ως απάντηση στην ακρίβεια, είναι ο ορισμός της κοροϊδίας. Η κυβέρνηση αποφεύγει έντεχνα και πονηρά να “πειράξει” το πρόβλημα. Η Νίκη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προτείνει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα:

Μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και στα φάρμακα.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα ελάχιστα επίπεδα που ορίζει η ΕΕ.

Εντατικοποίηση των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών για πάταξη της αισχροκέρδειας και των ολιγοπωλιακών πρακτικών σε τρόφιμα και καύσιμα.

Άμεση επιβολή πλαφόν στο Φυσικό Αέριο ανά Mwh, ώστε να παταχθεί η αισχροκέρδεια των εταιρειών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας των ολιγαρχών.

Φορολόγηση υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, όπως προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Η κυβέρνηση των καρτέλ δεν έχει άλλη επιλογή. Άλλως, πρέπει να φύγει», καταλήγει ο πρόεδρος της «Νίκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ