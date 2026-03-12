MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Νατσιός: Δέσμη προτάσεων πέντε σημείων για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής που “αποτελεί εθνική προτεραιότητα”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής αποτελεί εθνική προτεραιότητα, ώστε η πατρίδα μας να διασφαλίσει την επισιτιστική της επάρκεια, να στηρίξει την ελληνική ύπαιθρο και, κυρίως, τους Έλληνες πολίτες» τονίζει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός και καταθέτει δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων για πετρέλαιο, ρεύμα, επιδοτήσεις και αγροεφόδια, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και ειδικότερα του πρωτογενούς τομέα.

Η δήλωση του προέδρου της Νίκης, έχει ως εξής:

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή, η “Νίκη” προτείνει ορισμένες στοχευμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Πρώτον, αγροτικό πετρέλαιο σε αφορολόγητη τιμή, στα 90 λεπτά το λίτρο. Δεύτερον, αγροτικό ρεύμα, με μείωση της κιλοβατώρας στα 0,075 λεπτά, χωρίς πάγια και προσαυξήσεις.

Τρίτον, αναθεώρηση της επιδότησης ανά στρέμμα για καλλιέργειες στρατηγικής σημασίας, όπως το μαλακό σιτάρι για αλεύρι και ψωμί, ώστε να αποτελέσει πραγματικό κίνητρο για αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Τέταρτον, άμεση διάθεση προϊόντων, με απλοποίηση του πλαισίου, ώστε οι παραγωγοί να συμμετέχουν στις υπαίθριες αγορές χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Πέμπτον, απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις πρώτες ύλες και στα αγροεφόδια, καθώς και άμεση οικονομική στήριξη για την απορρόφηση των αναμενόμενων ανατιμήσεων στα λιπάσματα και στα παράγωγά τους, λόγω της εξάρτησης κατά 50% από χώρες του Περσικού Κόλπου.

Η ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής αποτελεί εθνική προτεραιότητα, ώστε η πατρίδα μας να διασφαλίσει την επισιτιστική της επάρκεια, να στηρίξει την ελληνική ύπαιθρο και, κυρίως, τους Έλληνες πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημήτρης Νατσιός

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News

