Δ. Νατσιός: Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα με επιδοτήσεις

«Η κυβέρνηση παριστάνει τον “πυροσβέστη” ενώ η ίδια βάζει τη φωτιά της ακρίβειας. Με βενζίνη στα 2,03 ευρώ/λτ. και τη χώρα στις ακριβότερες της ΕΕ, αρνείται να μειώσει φόρους και αφήνει ανέγγιχτα τα υπερκέρδη διυλιστηρίων και τραπεζών. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, μοιράζει ψίχουλα με επιδοτήσεις που καλύπτουν μόλις το 40% της αύξησης στο πετρέλαιο και fuel pass που αντιστοιχεί σε λίγα λίτρα καυσίμου τον μήνα», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός και καταλήγει: «Την ίδια ώρα, κρατά σε ισχύ χαριστικά μέτρα δισεκατομμυρίων για τις τράπεζες και δεν εφαρμόζει ούτε βασικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων. Δεν πρόκειται για ανικανότητα αλλά συνειδητή επιλογή. Η “Νίκη” απαιτεί: Μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ τώρα, έλεγχος αισχροκέρδειας και φορολόγηση υπερκερδών. Όλα τα άλλα είναι συνειδητή κοροϊδία».