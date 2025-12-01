Χατζηβασιλείου: Η διαφωνία Ελλάδας – Τουρκίας δεν οφείλεται μόνο στο παρελθόν – Η Άγκυρα εμμένει σε casus belli και γκρίζες ζώνες

«Η διαφωνία Ελλάδας και Τουρκίας δεν οφείλεται μόνο σε γεγονότα του παρελθόντος, οφείλεται και στο παρόν, διότι η Τουρκία εμμένει στη λογική του casus belli και των γκρίζων ζωνών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ, ερωτώμενος για την πρόσφατη συνέντευξη του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία κ. Μπάρακ και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις Αθήνας και Άγκυρας δεν αποτελούν προϊόν μόνο ιστορικών εκκρεμοτήτων αλλά κυρίως σύγχρονων πολιτικών επιλογών της Τουρκίας, η οποία εξακολουθεί να αρνείται το Διεθνές Δίκαιο ως βάση συζήτησης για τη διμερή διαφορά ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, επιμένοντας σε αβάσιμες και αίολες θεωρίες.

Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ορθώς δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη διασύνδεση της περιοχής, κάτι που, όπως τόνισε, γίνεται εμφανές, «τόσο από τα όσα ανέφερε ο κ. Μπάρακ όσο και από τις εξελίξεις γύρω από τις υποδομές LNG στην Ελλάδα». Ανέφερε, επίσης, ότι η Ελλάδα «έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο ως κύρια πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ανατολική Ευρώπη, μετά τις ανακατατάξεις που προκάλεσε η κρίση με το ρωσικό αέριο, γεγονός που ωφελεί τη χώρα και την περιοχή μας».

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι τα έθνη-κράτη δεν βρίσκονται σε αντίθεση με τις διακρατικές πρωτοβουλίες, αλλά μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται αρμονικά, όπως συμβαίνει επί δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, είπε, υποστηρίζει πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας και πολυμερή σχήματα, αρκεί να στηρίζονται σε έναν αδιαπραγμάτευτο κοινό παρονομαστή: τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για φόρουμ 5 χωρών της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια ελληνική ιδέα που προωθεί τη συνεργασία χωρών της περιοχής στη λογική του δικαίου και της καλής γειτονίας: «Η Ελλάδα κινείται με αυτοπεποίθηση. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την ελληνική πρωτοβουλία και ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης διερευνά τις προθέσεις των γειτονικών χωρών. Δεν φοβόμαστε τις συζητήσεις και το διάλογο», τόνισε.