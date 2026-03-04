Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ρητή δέσμευση από τον πρωθυπουργό ότι η ναυτική βάση και οι στρατιωτικές υποδομές δε θα χρησιμοποιηθούν εκτός νατοϊκού πλαισίου, ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Επιπρόσθετα, ο Αλ. Χαρίτσης ζήτησε προ ημερησίας συζήτηση για να ενημερώσει ο πρωθυπουργός πλήρως τη Βουλή χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» ότι γίνεται η συζήτηση στο περιθώριο ενός νομοσχεδίου, ενώ επανέφερε και το κοινό αίτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Ο Αλ. Χαρίτσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αντί να θέσει «όριο» στο πρότυπο του Ισπανού πρωθυπουργού, «έχει επιλέξει την γραμμή της συμμαχίας των προθύμων και τη λογική του δεδομένου άνευ όρων συμμάχου που δυσκολεύεται να καταδικάσει μια επίθεση που παραβιάζει τον Χάρτη του ΟΗΕ, που αδυνατεί να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο, που νομιμοποιεί μια παράνομη επίθεση σε μια κυρίαρχη χώρα, αλλά και μια επίθεση που παραβιάζει κάθε ηθικό και κάθε πολιτικό κανόνα».

Όπως υπογράμμισε, το επιχείρημα της «αναγκαίας αλλαγής καθεστώτος» και της «εξαγωγής δημοκρατίας» είναι «τελειωμένο από την ίδια την ιστορία», ενώ ούτε πρόκειται για «στρατηγική που περιορίζεται στην αυτοάμυνα, όπως είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός», αφού το Ισραήλ είναι ο επιτιθέμενος.

«Η επέμβαση αυτή έχει ως στόχο τη διάλυση του Ιράν και τη λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών του», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για την «ταφόπλακα του διεθνούς δικαίου».

«Τι κάνει μια χώρα που στηρίζει διαχρονικά και στρατηγικά την εξωτερική της πολιτική ακριβώς στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα; Συναινεί στην κατάλυση του διεθνούς δικαίου, στην κατάλυση της διεθνούς νομιμότητας», συνέχισε, σχολιάζοντας ότι «ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, στη νομιμότητα, στον ρόλο των διεθνών οργανισμών δεν είναι κάποια ιδεοληψία, κάποιων ρομαντικών» αλλά ο μόνος τρόπος για να προστατευτούν και τα συμφέροντα της χώρας μας.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισήμανε ότι «η επόμενη χώρα μετά την Κύπρο είναι η Ελλάδα» και έκανε λόγο για «εσωτερικές αντιφάσεις» στην κυβέρνηση, μεταξύ υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, ενώ επέκρινε και πάλι την κυβέρνηση «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων για αυτή την αποστολή στην Κύπρο». «Όσο προφανές είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχουν ευθύνη έναντι της Κύπρου, άλλο τόσο είναι προφανές ότι δεν πρέπει ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος να διολισθήσουν σε αυτόν τον πόλεμο», είπε, προειδοποιώντας ότι «αν στόχος δεν είναι η ειρήνη και η διπλωματία, όπως θα έπρεπε, οδεύεις με φόρα στην άμεση εμπλοκή – η οποία, καμιά φορά δυστυχώς, μπορεί να προκληθεί και από λάθος».

Σε ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου, συνέχισε, «οι συνέπειες δεν θα είναι θεωρητικές: θα είναι γεωπολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές», ενώ έβαλε στο πλάνο και τα ελληνοτουρκικά, εκτιμώντας ότι «θα ανοίξουν μέσα σε ένα περιβάλλον αναδιάταξης ισχύος με όρους βίας: όχι με όρους διεθνούς δικαίου, όχι με όρους διπλωματίας και διεθνών οργανισμών, αλλά με όρους συναλλαγής». «Πιστεύετε πραγματικά ότι η ταύτιση με τον Νετανιάχου θα λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας; Δεν θα λειτουργήσει. Γιατί η πολιτική τους, και η πολιτική Τραμπ, δεν είναι πολιτική σταθερών συμμαχιών. Είναι πολιτική στιγμιαίων συμφερόντων, πίεσης και ανταλλαγμάτων», υπογράμμισε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι έχει «αυταπάτες»: «Όσο υποτελής κι αν φανεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σήμερα είσαι εταίρος, αύριο είσαι απλώς ένα ακόμη διαπραγματευτικό χαρτί στη φαρέτρα τους».

«Η πολιτική της καταπάτησης κανόνων και της πλήρους περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου είναι η μεγαλύτερη απειλή σήμερα για τον κόσμο», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, δηλώνοντας ότι η Νέα Αριστερά «ευθυγραμμίζεται με όλους όσους παλεύουν για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας και της ειρήνης και με το κυπριακό ΑΚΕΛ, που κρατά μια πολύ υπεύθυνη στάση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».