Χαμός με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον Διαμαντή Καραναστάση: “Είσαι ψευταράς”, “σταμάτα ανάγωγη”

Σε «αρένα» μετατράπηκε ακόμη μία φορά η Βουλή στη διάρκεια σφοδρότατης αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη το απόγευμα της Τετάρτης (26/11).

«Μήλον της έριδος» ο παραιτηθείς βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση που υπέβαλε ο Διαμαντής Καραναστάσης από το βουλευτικό αξίωμα εξακολουθεί να πυροδοτεί πολιτική ένταση, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αντιπαρατίθεται ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα «έπαιξε» από το βήμα της Βουλής βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο στο οποίο, κατά την ίδια, αποδεικνύεται το «γλείψιμο» του Μακάριου Λαζαρίδη στον μέχρι πρότινος βουλευτή της.

«Λέτε απύθμενα ψέματα από την ημέρα που ο Διαμαντής Καραναστάσης είπε πως δεν αντέχει τη βρωμιά σας και παραιτήθηκε. Επί μία εβδομάδα όλη η κυβέρνηση έχει σηκώσει κονιορτό. Νομίζετε πως θα σκεπάσετε τους καθαρούς ανθρώπους. Είναι εκλεγμένος με το σπαθί του ο Διαμαντής που τον λέτε διορισμένο», ανέφερε αρχικώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που επέμεινε πως ουδέποτε διόρισε βουλευτή και πρόβαλε βίντεο από το TikTok της Πλεύσης Ελευθερίας με πρωταγωνιστή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το ”γλείψιμο” του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναπαράγοντας το επίμαχο βίντεο, προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου.

«Αυτά που κάνετε δεν προβλέπονται», της εξήγησε με την κ. Κωνσταντοπούλου να επιμένει: «Πού τα λέει αυτά ο Κανονισμός; Δεν ισχύει αυτό που λέτε», με τον κ. Βιλιάρδο να σχολιάζει «ούτε να χορεύουμε στην Ολομέλεια απαγορεύει ο Κανονισμός αλλά καλό είναι να μην το κάνουμε».

«Είδαμε ένα απαράδεκτο show, προσβάλλετε με χυδαίο τρόπο τον Κανονισμό!», κατήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας πως οι πολίτες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται «το πραγματικό της πρόσωπο» και γι’ αυτό οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν την Πλεύση Ελευθερίας κάτω από τη Φωνή Λογικής.

Όσον αφορά στον Διαμαντή Καραναστάση ο υπουργός Υγείας επέμεινε πως είναι διορισμένος, σχολιάζοντας πάντως πως «σε ένα βαθμό πάντως είναι συγκινητική η αγάπη που του δείχνετε».

Η κόντρα κλιμακώθηκε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει ως «ψευταρά» και «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη». Προκάλεσε μάλιστα την αντίδραση και του Γιώργου Λαμπρούλη, όταν υποστήριξε πως το ΚΚΕ «έχει βγάλει εκλεγμένο βουλευτή από τις λίστες», με τον ίδιο να της φωνάζει εξοργισμένος: «Λες ψέματα! Απόδειξέ το!», και να αποχωρεί από την αίθουσα. «Πονάει η αλήθεια. Δεν βγάλατε τη Διγενή και τη Φόνσου από τις λίστες;», συνέχισε εκείνη.

Ανταπαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε έντονο ύφος: «Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε! Ανάγωγη! Σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή», υποστήριξε, δίνοντας… συγχαρητήρια στον Δημήτρη Ουγγαρέζο με φόντο τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση. Υποστήριξε πάντως πως ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο υπουργός Υγείας σχηματίζοντας την περιβόητη καρδιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα χέρια του, υποστήριξε σε έντονο ύφος πως «η κυρία της Αγάπης έχει έρθει εδώ μόνο για να είναι κατήγορος των άλλων. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δείτε βίντεο από την ένταση: