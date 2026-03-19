Ανδρουλάκης: Βίντεο στο TikTok από τις Βρυξέλλες – “Την Ευρώπη που αξίζουμε, θα την κερδίσουμε μαζί”

Το μήνυμα για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την ανάγκη θωράκισης της ελληνικής κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αναδεικνύει με βίντεο του στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ότι λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδόματα-αντίδωρα από την υπεραπόδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, συνδυασμένη με αυστηρούς ελέγχους για να φτάσει στον καταναλωτή.

«Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Βρίσκομαι εδώ για την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σήμερα συζητάμε για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, αλλά και για τον ρόλο που πρέπει να παίξει η Ένωση στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Πρέπει να βαδίσουμε στο μονοπάτι της διπλωματίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου για να υπάρχει ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

«Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, χωρίς υποτέλεια στις αξιώσεις του Τραμπ. Πρέπει όμως να θωρακίσουμε και την κοινωνία μας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Όχι με επιδόματα αντίδωρα, από την υπεραπόδοση φόρων εν μέσω ακριβείας αλλά με θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος. Και με αυστηρούς ελέγχους για να φτάσει η μείωση στον καταναλωτή. Για την Ευρώπη που αξίζουμε, θα την κερδίσουμε μαζί», πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis

Την Ευρώπη που αξίζουμε, θα την κερδίσουμε μαζί!

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Νίκος Ανδρουλάκης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Επιφυλακτικοί οι Έλληνες καταναλωτές, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Έντονη ανησυχία στα νοικοκυριά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: 16χρονος είχε μετατρέψει το δωμάτιό του σε εργαστήριο παρασκευής κροτίδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο Κώστας Μαρκάρης, ο έμπιστος οδηγός του πρώην πρωθυπουργού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Με στεφάνια στον λαιμό επέστρεψαν στο Ιράν οι ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο: “Γυρίσαμε εδώ που ανήκουμε” – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ο Ντ. Τραμπ απειλεί να “ανατινάξει” το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ