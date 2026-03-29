Ανδρουλάκης: Η Μαρινέλλα υπήρξε από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, για τον θάνατο της Μαρινέλλας.

«Η Μαρινέλλα υπήρξε από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μια ερμηνεύτρια με πάθος και δυναμισμό στη σκηνή, χαρακτηριστικά που την έκαναν τόσο αγαπητή στο κοινό. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», ανέφερε ο κ. Ανρδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η σπουδαία τραγουδίστρια πέθανε χθες Σάββατο σε ηλικία 87 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου τον Σεπτέμβριο του 2024.